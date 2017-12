Piden apostar por turismo comercial

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, Andrés Salas Zurita señaló que se debe apostar más por el turismo comercial y de negocios, para que la economía local continúe fortaleciéndose.Comentó que en los últimos años la llegada de inversiones al sector industrial ha beneficiado a Irapuato y los municipios de la región, lo que ha permitido tener mejor economía y ha generado grandes cantidades de empleo, sin embargo, no es el único sector que se puede potencializar.Señaló que existe una preocupación a futuro, pues no se puede depender al 100% del sector automotriz, tomando en cuenta el incremento del precio del dólar y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), en cualquier momento las empresas pudieran decidir irse.“No es decisión nuestra, no es algo que queramos que pase, pero es algo que pudiera llegar a suceder, en ese sentido creo que Irapuato a lo que le debe de apostar es a un turismo empresaria, de negocios, de reuniones, donde tenga una segunda cartera en la bolsa”, dijo.Salas Zurita señaló que hasta el momento, se ha apostado más a las empresas del sector industrial, que representa una bonanza pero con riesgos, los cuales son previsibles.“Tenemos que ser creativos y buscar que los comercios principalmente de Irapuato no dependan exclusivamente de la derrama económica que genera el sector automotriz”, enfatizó.