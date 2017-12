Reportan semáforos inservibles

Publicidad

Al menos 6 semáforos de la avenida Santo Domingo, en la colonia Las Heras, no funcionan de manera adecuada.constató que en dicha avenida solo un semáforo se encuentra en funcionamiento.Habitantes de la zona señalaron que dichos señalamientos llevan aproximadamente un año sin funcionar, parpadeando en el mismo foco y otros incluso apagados.“Ya lo hemos reportado pero no han sido reparados a veces funcionan un ratito en la mañana y ya en la tarde vuelven a estar así parpadeantes, es un desperdicio de energía y de dinero poner semáforos aquí en la avenida y que no funcionen podrían causar accidentes, la semana pasada hubo dos, señaló la Señora Tania Velázquez.Los habitantes del lugar esperan que las autoridades correspondientes atiendan este reporte y le den pronta solución.