Ve en el cine una manera de mejorar el turismo

El actor guanajuatense José Arturo Estrada Hernández, quien además fue productor de la película mexicana filmada en Irapuato “El jugador”, dijo que considera que el cine podría mejorar la situación turística del municipio y el estado.“Con la filmación de la película el jugador muchas personas me preguntan, donde se grabó, si está bonito Irapuato, les dan ganas de venir, vino gente a la premier de otros municipios y estados, entonces eso es lo que hace falta promover al estado a lo mejor, nosotros como cine mexicano estamos muy satanizados en el aspecto de que se quedan con el tema del narcotráfico, pero no solo se trata de eso también hay que hacer historias de vidas reales”, dijo.Resaltó que es importante que para que esto sea una realidad que beneficia la cultura y el turismo, se necesita el apoyo de las dependencias correspondientes.“Lo que hace falta es el apoyo por parte de las instituciones municipales y lo he recalcado porque yo he tocado puertas incluso cuando se hizo la película “El jugador” de la cual soy productor y ya fue estrenada, solicité apoyo de Turismo Municipal, Presidencia y a Casa de la Cultura, no atendieron mi petición, la realidad es que no te lo brindan”, señaló.Recalcó que no está pidiendo financiamiento, pero si apoyos en instalaciones y difusión.“Que nos den facilidades para filmar en el Centro Histórico, para que la gente vea que no es nada más la violencia, también hay cultura”, manifestó.Estrada Hernández dijo que desde niño tuvo el deseo de dedicarse a la actuación.“Decidí ser actor porque desde niño tenía ese sueño de salir en alguna película, se me presentó la oportunidad hace dos años en León y aproveché, varios productores me fueron viendo y me fueron llamando para películas, así inicié a trabajar en el cine mexicano”, recordó.El actor dijo haber trabajado en 12 proyectos y una serie, y que su trabajo más reciente es en la película “El camino”.Y añadió que espera iniciar a trabajar la segunda parte de la película “El Jugador”.