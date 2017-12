‘Amor y paz’

Publicidad

Termina la pesadilla,de un año que no fue bueno,los males, a la familia,mucho nos pega en exceso.Gobiernos sin calidad,tirando más bien a malos,unos sin personalidad,con ideas y planes vagos.¿Delincuentes? en sus rollos,pegando siempre más fuerte,las policías, en el hoyo,no le cumplen a la gente.La naturaleza, suelta,y para eso no hay remedio,la gente, toda revuelta,vivió el año con el miedo.Sigue México de pie,regresando de sus males,pero amigo, no confíe,no se pase de tamales,abrazos, y siempre fiel,siguiente año, paz a raudales.