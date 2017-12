Denuncian agresión de policías

Publicidad

Un joven denunció ante el Ministerio Público, que fue golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pertenecientes al Mando Único de Salamanca.De acuerdo con Juan “N”, el pasado Jueves acudió a comprar cena y medicamentos, en una motocicleta Marca Italika 175, color “camaleón”.Estaba cerca de la casa de su tía cuando se dieron cuenta de que cerca del lugar habían asesinado a un hombre en la calle Matamoros de la Zona Centro.Juan contó que tras los hechos, hasta el lugar donde se encontraba él junto con su moto y varios amigos se acercaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y lo detuvieron.“Me agarraron que porque estaba muy sospechoso, me golpearon en los pies, me dieron patadas, en las costillas y en la cara, me decían que yo sabía quién había sido y me llevaron” platicó.De acuerdo con la mamá del afectado, el joven fue golpeado por los elementos de las FSPE, y llevado a barandilla, hasta donde una médico lo checó y reportó que presentaba varias lesiones en el cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital.Además denunciaron, que Juan llevaba mil 800 pesos y una cadena de oro, mismas que “desaparecieron” luego de ser detenido.“Cuando ya salió de barandilla no le entregaron nada, solo un cinturón, lo demás lo hicieron desaparecido, y queremos que nos lo regresen” platicó la mamá del afectado.Explicaron, que piden que les regresen la motocicleta que está en el corralón, pues también les piden dinero para regresársela.“Yo quiero de regreso la motocicleta, yo tengo los papeles y no les voy a dar dinero, quiero que nos regresen la moto” dijo la mujer.Explicaron que ya interpusieron la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público y darán parte a Derechos Humanos.