Harán reconocimiento especial a figuras de los años cincuentas del plantel auriazul

Dentro del reencuentro de los ex Reboceros, que se realizará hoy en elAlianza desde las 11 am, organizadores harán un reconocimiento especial a lasde los años 50 del“auriazul”.Cada fin de año se realiza un partido amistoso en el que exjugadores vuelven a tocar la pelota con una “cascarita”, pero por segundo año consecutivo se hará un homenaje a quienes también han puesto en alto a La Piedad.Y es que esta plaza considerada ‘cantera’ de grandes futbolistas, tiene con vida a varios ejemplos de las hazañas de gloria de los años 50, cuandoascendió por primera vez al máximo circuito.Es extensa la lista de varios exjugadores del equipo La Piedad que no han recibido reconocimiento alguno, el año anterior se entregaron varios de décadas más cercanas a la actual.Ahora los nombres como los faraones del barrio de “Perros Bravos”, Ramón “La Pini” Ibarra y Antonio “Ninche” Meza, son algunos de los invitados, así como Joaquín Ramírez “El Borrao”, José “El Padre” López, Raúl “La Perrita” Guzmán, Fidel Martínez “El Cuais” y Salvador “Quiche” López.