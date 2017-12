Tenía deseos de jugar con La Piedad

Publicidad

Carlos Alberto Campos, segundopara, admitió que desde elanterior cuando no se pudo quedar, tenía deseos deen La Piedad.“Aportar y sumar este torneo, es interesante porque el equipo debe alcanzar ese brinco que le hace falta para llegar a la final, es un detalle del cual hablé con Jair Real, entonces me gusta el reto”, apuntó.En su época como jugador de Pumas, Campos se distinguió por ser un buen mediocampista; sin embargo en Reboceros igual se le puediera ver como volante por izquierda, pero eso será decisión de Héctor Jair.“Yo puedo jugar de contención, de volante pero vamos primero a trabajar duro para que se nos tome en cuenta en el primer equipo, ya que por lo que veo habrá mucha rivalidad deportiva por las posiciones”, expuso.De la temporada en la que se quedó sin actividad profesional debido a un proyecto que tenía que no funcionó, Campos descartó que venga desencanchado.