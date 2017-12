Aplauden parián en la Plaza del Músico

Publicidad

Vecinos de la Plaza del Músico esperan que la zona de restaurantes y de esparcimiento que planea el Gobierno Municipal con recurso Estatal construir en próximos meses, venga a mejorar, ya que se ha vuelto un espacio oscuro e inseguro por las noches.“Nada más lo que querían era sacarnos de allá, cuando nos echaron aquí estaba muy bonito y ahora ni agua echan. Estabamos mil veces mejor por el centro”, dijo Pedro Rodríguez,, mariachi.Se quejó del descuido en general en el que tienen la Plaza, su alumbrado y áreas verdes, además de que los baños que les pusieron, no los abren sino hasta las 6 o 7 de la tarde.Cabe recordar que hace unos días el alcalde, Héctor López Santillana junto con el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván y la directora de Implan, Graciela Amaro, anunciaron que con 400 millones de pesos que donó Gobierno del Estado a León, se construiría este proyecto detenido desde hace años y otros como el de la mejora del Malecón del Río.Los comerciantes de la Plaza aseguran que cuando les fueron a hablar del proyecto, hace aproximadamente cinco años, en la administración de Ricardo Sheffield, les prometieron un local en lo que se construiría una especie de parián.“Ya era justo y necesario, ojalá que sí cumplan y que lo hagan. Sí mucha gente se queja de que está muy oscuro y de que hay delincuencia. En la noche ya no pasan, se oscurece y les da miedo pasar”, señalaron Angélica García Pérez y Francisco Torres, vecinos.Los comerciantes aseguran que han sido testigos de que se han dado robos y a veces ni los elementos que están en la caseta móbil alcanzan a detener a los delincuentes.“Está bien para que ya no esté solo ahí, a veces andan asaltando a las muchachas, a veces vienen llorando a pedir ayuda a los policías, en la noche es lo feo. A nosotros nos avisaron que iba a ser como un mercadito y que nos iban a dar un localito, no creo que nos afecte, si habían dicho algo, no creo que nos vayan a dejar sin nada”, dijo Sandra Cobarrubias Sánchez, quien tiene un puesto de comida.“Ojalá que nos den un local, que nos vaya mejor, nos dijeron hace como cinco años que nos acercaramos, hay que ir a Comercio a ver qué nos dicen”, añadió Alejandro Arenas, otro vendedor de comida.