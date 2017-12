Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de decir que el distribuidor vial Benito Juárez, ubicado en la zona del Campestre, es una obra de alto impacto que permitirá elevar el nivel de movilidad, Roberto Vallejo Rábago, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ofreció disculpas por el retraso en la obra.La construcción total del proyecto duró tres años cuatro meses y tuvo un costo de 577.88 millones de pesos.“Ofrezco una disculpa a todos los usuarios por el tiempo que se tardó en la ejecución de la misma (…) fue una obra que estuvo políticamente muy expuesta. Hubo muchas salvedades que no estaban contempladas y eso hizo que también se tardara más”.En conferencia de prensa, el delegado de la SCT en Guanajuato dijo que el proyecto tenía un costo inicial de 600 millones de pesos, y al termino de la obra tuvo un costo de 577.88 millones de pesos, es decir “tuvo una economía de 22.12 millones de pesos. Se utilizó sólo el 96.31% del presupuesto asignado y fue un ahorro del 3.69% de los recursos”.El funcionario inició la conferencia haciendo un comparativo con el costo que tuvo el distribuidor vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de los bulevares Aeropuerto, Morelos y López Mateos, para justificar la tardanza del Benito Juárez y presumir el ahorro de 22 millones.Precisó que fue anunciada esta obra el 5 de febrero de 2006 por el entonces alcalde Ricardo Alaniz Posada. Subrayó que el monto inicial de este distribuidor fue de 266 millones de pesos, sin IVA.“Se colocó la primera piedra el 9 de enero del 2006 y los trabajos iniciaron en abril de ese mismo año. Ahí se anunció que la inversión se incrementaría a 306.5 millones de pesos.El Secretario de Obra Estatal, dijo que la obra se llevaría a cabo en 5 meses, de abril a septiembre del 2006. La obra se ejecutó en 2 años. Y el costo final anunciado por Juan Manuel Oliva fue de 438 millones de pesos. Tuvo un costo de 131 millones de pesos más de lo presupuestado inicialmente”.El 30 de septiembre del 2017 se puso en operación el cuerpo norte, sentido de León hacía Lagos de Moreno y el 24 de noviembre de este mismo año el cuerpo sur de Lagos hacía León.En diciembre del 2016 la SCT rescindió el contrato a la empresa hidalguense Alvarga Constructores, S.A. de C.V., por el atraso de las obras del distribuidor vial Benito Juárez en el Campestre. Nunca fue sancionada la empresa a pesar de que sólo concluyó un 43% del contrato.En su momento el delegado de la SCT, Leoncio Pineda Godos dijo que para esta segunda etapa el gobierno federal tenia destinados 85 millones de pesos, de los cuales Alvarga sólo ejerció 40 millones por trabajos inconclusos.“El otro recurso que faltaría por aplicar (45 millones) se tomará en cuenta para la próxima licitación”, añadió”,Eso generó que las obras estuvieran detenidas dos meses de diciembre a febrero, cosa que no dijo el delegado en la conferencia, ni dio una explicación sobre la sanción a Alvarga.También dio a conocer en la conferencia que se invirtieron 10 millones de pesos en las obras complementarias para poder comunicar el distribuidor vial con el bulevar Morelos, frente a Taxitel, pero aseguró que esto no estaba dentro del costo del distribuidor.“Sumarle los 10 millones al proyecto del distribuidor no es correcto, porque no es la misma obra. No se realizó en su momento porque no estaba liberado el derecho de vía”, explicó Roberto Vallejo.En cambio si detalló el costo de cada etapa en términos generales de cada una de las cuatro etapas del distribuidor vial.