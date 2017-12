A la calle 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el 2018 los leoneses verán al secretario de Seguridad Pública de León en la calle, pero no crea usted que será porque el funcionario se quedará sin trabajo (ya se fue Carlos Medina Plascencia), sino porque parte de la estrategia que Luis Enrique Ramírez Saldaña contempla para el 2018 es lograr una mayor vinculación con los ciudadanos.Ramírez Saldaña dice que se le verá menos tiempo en su oficina y más tiempo en las colonias, donde están los problemas de inseguridad, de ser cierto, lo que le faltará es tiempo para atender la larga lista de demandas y necesidades que existe en cada colonia leonesa.Esperemos que al secretario le alcancen los 10 meses que le quedan a esta administración para lograr dar atención personal a todas las colonias que requieren de su presencia, él asegura tener toda la disposición, ya veremos hasta donde le rinde el tiempo.Por cierto el titular de la SSPL ya adelantó que la próxima semana estará presentado resultados y estadísticas al cierre de 2017, reconoce que “fue un año difícil” en seguridad, pero afirma que también hay buenos resultados como la desarticulación de al menos 15 bandas que se dedicaban principalmente al robo de casas y negocios.Además de la vinculación con las colonias y mejorar los tiempos de respuesta a los reportes que hace la ciudadanía al 911, otro reto de la Secretaría de Seguridad de León es reclutar más policías, el alcalde Héctor López Santillana se comprometió contratar a 500 nuevos, pero hasta ahora no han podido cumplir con la meta.Por un lado está la falta de interés de la ciudadanía de pertenecer a esta corporación a pesar de que ofrecen incentivos como un sueldo atractivo mientras se capacitan en la Academia y por el otro lado están las bajas de elementos que han incurrido en alguna falta, sobre estos datos se comprometió a presentarlos a los regidores en los próximos días.Pero esa falta de personal ha provocado algunos problemas en la operación de la Secretaría, los policías han tenido que trabajar turnos dobles para cubrir con las demandas de seguridad y operativos que se requiere en la ciudad.El secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña reconoce que “falta mucho por hacer , no somos triunfalistas, somos realistas”, dice tras señalar que otro reto también será aprovechar y ampliar el uso de la tecnología disponible, como cámaras de videovigilancia para reguardar a los leoneses. Esperemos que todas esas acciones se reflejen en una disminución de delitos en la ciudad.Con el próximo aviso de que ahora sí el PRI lanzará su convocatoria para definir a sus candidatos a los cargos públicos, hay algunos que llevan prisa.El senador Gerardo Sánchez, aspirante a la gubernatura, no desaprovecha ningún foro y esta semana públicamente envió un mensaje a los otros suspirantes y a los dirigentes del priismo: “estoy preparado para este proceso desde mucho tiempo atrás donde además buscamos unidad, decisión e inclusión para recuperar Guanajuato”, les dijo.Pero no es el único, desde hace meses la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez se lanzó al ruedo asegurando que será la próxima gobernadora y que tiene el apoyo de su partido, todos dicen lo mismo. Habrá que ver si por lo menos continúa en libertad.Otro que no ha dejado el paso firme es José Luis Romero Hicks, con reuniones, con declaraciones sobre la urgencia de que Guanajuato cambie de régimen y sobre todo a sabiendas que a nivel nacional, lo quieren y mucho, columnistas como Joaquín López Dóriga aseguran que él será el bueno del tricolor en Guanajuato.Yulma Rocha Aguilar, también diputada federal, aunque no ha dicho que quiere ser gobernadora la idea para muchos no resulta mala y ella por supuesto tampoco se descarta, aunque su objetivo está puesto en su municipio, Irapuato.A dos meses de que tomó la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Contreras Guerrero logró conformar 43 coordinaciones municipales del partido, antes solo había 34 de los 46 municipios. Solamente faltan Pueblo Nuevo, Santa Catarina y Ocampo.También crecieron las áreas operativas políticas, hubo 20 ratificaciones de representantes y siete nuevas tomas de protesta en todo el Estado, que ya trabajan en la platafoma política que deben presentar antes de 15 de enero.El proceso electoral que se avecina no es nuevo para Contreras que fue secretario durante seis años y ha estado en coordinación de campañas políticas, la diferencia ahora es que él también quiere estar en las boletas electorales del 2018 y pelear por León.El Verde en Guanajuato va solo, le apuesta a que sus 35 mil afiliados al partido logren extender sus redes y convencer a los votantes, sobre todo en los municipios gobernados por panistas.Este año 113 jóvenes guanajuatenses se prepararon en el extranjero a través del programa “Capacitación Sin Fronteras” del Gobierno del Estado.Estos jóvenes recibieron una beca y fueron contratados por empresas de capital extranjero, primero recibieron un entrenamiento en las plantas de Guanajuato y posteriormente viajaron a las que tienen estas compañías en otros países para continuar con sus capacitaciones.Este programa de becarios, que cuenta con el apoyo de las universidades, envió a los jóvenes a países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Brasil, Italia, Eslovenia, República Checa, Rumania, Japón, España, Hungría y Francia.