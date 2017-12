Encuentran mujer ahogada en fosa

Publicidad

El cuerpo de una joven mujer fue encontrado en una fosa de residuos de cueros de una tenería de la colonia Obregón.En la segunda planta de la curtiduría vivía la víctima con su esposo y su hijo de 4 años, los cuales no han sido ubicados desde el hallazgo del cuerpo.Familiares de la joven madre sospechan que se trate de un homicidio por parte del cónyuge.El dueño de la tenería hizo el hallazgo a las 12:30 de la tarde de ayer.La tenería se encuentra sobre la calle Ignacio López Rayón casi esquina con 27 de Septiembre.“Ella vivía en la parte de arriba con su pareja, pero a veces se drogaba y el hombre estaba loco, es bien agresivo, peleaban mucho”, comentó en voz baja un vecino que prefirió no decir su nombre.La víctima fue identificada por sus familiares como Nohemí Camarena, de 27 años.Platicaron que vivía con Ángel, de 24 años, conocido como ‘El Pelón’.Los familiares se mostraron preocupado porque no sabían en dónde estaba el pequeño hijo de Nohemí, que tiene sólo 4 años.“Yo presentía esto en la mañana, desde un día antes pelearon y Ángel no nos dejó ver al niño. Iba pasando cuando vi las policías y me imaginé lo peor, porque ya lo había presentido”, recordó con lágrimas en los ojos la hermana de la víctima.Al ver el cadáver en la fosa, el propietario llamó de inmediato a la Central de Emergencias (911).En cuestión de minutos llegaron elementos de Policía Municipal al igual que una ambulancia. La circulación de la calle fue cerrada para autos y curiosos.Paramédicos de Protección Civil ingresaron al lugar, pero nada pudieron hacer por la mujer.Socorristas de Bomberos esperaron en el lugar hasta que peritos de la Procuraduría de Justicia levantaran evidencias de la zona y así rescatar el cuerpo de la víctimas del interior de la fosa.Agentes de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las indagatorias con personal de la tenería y familiares de la mujer fallecida.Personal de Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo de Nohemí y fue trasladada a sus instalaciones donde se determinará la causa de muerte y si contaba con huellas de violencia.Hasta ayer no se informó si el esposo de Nohemí y su hijo fueron ubicados.