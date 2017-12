Publicidad

Un joven murió de un balazo en la espalda al resistirse a un asalto ayer por la noche a espaldas de la estación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), de la colonia San Jerónimo.El suceso ocurrió a las 8:40 de la noche en el Malecón del Río de los Gómez de Campestre a las Torres, de sur a norte.La víctima, que hasta anoche no fue identificado, vestía una chamarra café, pantalón de mezclilla azul claro, gorra y zapatos negros.Caminaba por la banqueta a la par de Francisco Javier Manríquez y Marlyn Jiménez Quintero, de 28 años, quienes viajaban en sus bicicletas.Los afectados, dijeron no conocer a la víctima, pero contaron a Policías Municipales que fueron emboscados por cuatro hombres aparentemente armados.Los ladrones les exigieron las bicicletas y sus pertenencias, pero el joven se resistió y recibió un disparo en la espalda.Al ciclista lo golpearon con la cacha de la pistola y la joven resultó ilesa.Después del asalto, los cuatro hombres huyeron entre la maleza del camellón del Malecón para perderse en la colonia Peñitas.Testigos de los hechos llamaron al 911 para pedir ayuda.Minutos más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil el una ambulancia y sólo pudieron certificar la muerte del hombre.La pareja fue atendida, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital.Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y cerraron el paso de vehículos.En la escena sólo se encontró un casquillo, mismo que terminó con la vida del transeúnte.Peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron para recabar testimonios de los afectados, además de levantar evidencias del lugar.La unidad del Servicio Médico Forense (Semefo), trasladó el cuerpo del joven a la morgue para realizarse la necropsia correspondiente y en donde permanecerá hasta que sea identificado por sus familiares.