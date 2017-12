Publicidad

Una menor de edad salió de su casa ubicada en San Jorge, Puebla, este viernes y no regresó.Sus familiares la han buscado desesperadamente.La joven llamada Jennifer tiene 13 años de edad y salió de su casa alrededor de las 6:00 horas mientras todos dormían. Su madre se percató que se habia llevado su ropa y una mochila.Además señala que la menor tiene novio, quien incluso no sabe nada de ella. Ella recordó que días antes su hija le había comentado que no quería estudiar, que quería trabajar, a lo que la madre no lo permitió.La madre de Jennifer se encuentra sumamente preocupada por la integridad de la menor, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que en caso de contar con información sobre su paradero, se comuniquen al celular 22 27 70 29 69.