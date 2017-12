Vecinos de Monte Grande se encuentran molestos por ladrilleras

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a que losde Purísima del Rincón adquirieron unalejado de la mancha urbana para establecer sus centros de trabajo, siguen generando inconformidad entre losya que se cumplió la fecha para su reubicación y esta aún no se realiza.Vecinos de la comunidad de Monte Grande, se dijeron molestos por no haberse cumplido la fecha estipulada para el cambio de los hornos y no ha pasado nada.“Nos habían dicho que para noviembre la ladrillera ya no iba a estar aquí, pero pues ya casi es enero y no veo que se vayan a mover”, señaló uno de los afectados.Los vecinos indicaron que sólo esperan que el presidente municipal, Juventino López Ayala, “cumpla con lo que dijo y nos ayude a todos con este problema”, dijo Carmen.Indicaron que los hornos siguen generando problemas deentre los vecinos por el humo que emana, así como los diversos problemas ambientales.comentó uno de los vecinos quien ya cuenta con problemas a causa del humo.Cabe señalar que esta queja ciudadana se entabló desde el 2016, ante la cual las autoridades has estado trabajando para encontrar la solución más adecuada para ambas partes.Pero como comentaron las propias autoridades, este un proceso muy tardado y requiere de tiempo, sin embargo, se comprometieron estar al pendiente de la situación.Se habló en su momento de la búsqueda de un terreno alejado de la mancha urbana, el cual ya se adquirió por parte de los ladrilleros y se encuentra ubicado a un costado del camino Purísima-Manuel Doblado unos metros hacia dentro, en las cercanías de la Planta Tratadora de agua SITRATA.En ese terreno, el Municipio se comprometió a apoyar para su rehabilitación para agilizar el cambio.Entre las acciones con las que se les apoyara, están el aplanado del terreno así como los caminos de acceso al mismo, por lo que se espera que a principios del próximo año queden establecidos ya en los nuevos terrenos.