Quedan calcinados en auto

Dos hombres se calcinaron en los asientos traseros de un automóvil, en las inmediaciones de la comunidad La Sardina, en Romita.Salvador Terán, jefe de la Unidad de Trámite Común de la Subprocuraduría de Justicia, explicó que aunque quedaron carbonizados, se determinó por medio de sus osamentas que eran de sexo masculino.Fue alrededor de las 7:30 de la noche del viernes, cuando por medio de una llamada al Sistema de Emergencias (911), una persona informó de la situación en mención a la corporación policiaca.Los oficiales llegadon minutos después al lugar, donde encontraron un coche calcinado de la marca Chevrolet, blanco y sin placas de circulación.Al revisar más de cerca, notaron que en los asientos delanteros no había indicios de víctimas, pero en los traseros se encontraban los restos calcinados de dos personas.Posteriormente, el hecho quedó en manos de agentes del Ministerio Público, quienes resguardaron el sitio hasta la llegada del personal del Servicio Médico Forense (Semefo).“Es un auto ‘Corsa’, sin placas de circulación, totalmente calcinado. No trae ninguna identificación el vehículo, y se localizó en los asientos traseros, al parecer dos personas totalmente carbonizadas. No fue por choque”, expresó Salvador Terán.Las osamentas, así como el vehículo que a simple vista no presentaba indicios de haber sufrido un accidente, quedaron a disposición de las autoridades para establecer un móvil del crimen.