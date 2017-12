Publicidad

Los fanáticos de la franquicia de la manzanita estuvieron muy atentos al lanzamiento del más novedoso de los smartphones, el iPhone X.Con tantas caracteristicas del teléfono, iShop contó algunas de las más significativas.El gerente general de iShop, Javier Díaz asegura que el iPhone X se perfila para convertirse en uno de los favoritos para el 2018, lo que se reflejará en un crecimiento de las ventas.No podemos dejar de lado las principales novedades que este teléfono inteligente nos ofrece y que dejan en desventaja a sus ediciones anteriores.El iPhone X no posee bordes, cuenta con una pantalla Super Retina Multitouch dey esquinas redondeadas que permite una mejor visualización y una apariencia más elegante.Además cuenta con tecnología OLED pensada especialmente para este equipo, por lo que podemos disfrutar de colores precisos y deslumbrantes, un alto brillo y capacidad de contraste de hastaOlvídate de los cables con esta innovadora tecnología que abre la puerta al futuro.El iPhone X posee carga inalámbrica, tecnología que ya está disponible en los lugares más sofisticados y hasta aeropuertos de todo el mundo.Además el rendimiento de la batería supera por mucho a su predecesor el iPhone 7.El teléfono cuenta dos cámaras, la trasera con 12 MP y la frontal de 7 MP, además podrás obtener imágenes de mayor calidad gracias a sus lentes con estabilización de imagen óptica (OIS).Y si de selfies se trata, las tuyas parecerán salidas de un estudio fotográfico gracias a la nueva función de iluminación de retrato incorporada, en la que el usuario en primer plano aparece súper nítido y el fondo difuminado.Pero eso no es todo, pues podrás elegir entre cualquiera de los efectos de iluminación como luz natural, luz de estudio, luz de contorno, luz de escenario.El iPhone X está pensado para convertirse en un guerrero, pues posee un chip A11 Bionic, el más potente nunca antes usado, que además te ayudará a disfrutar experiencias de realidad aumentada sin problemas.Además la cubierta trasera está hecho con el vidrio más resistente, los bordes son de acero inoxidable de calidad quirúrgica, sin mencionar que es resistente al polvo y al agua. Cuenta con certificación IP67.Este nuevo dispositivo cuenta con una nueva función de reconocimiento facial, con la que podrás estar seguro que nadie viole tu privacidad.Ya no tienes que preocuparte si olvidas tu contraseña, pues sólo necesitas ser tú para acceder a tu teléfono.¡Pero no te preocupes! Pues con su cámara 'TrueDepth' se podrá autenticar tu identidad analizando más de 30 mil puntos visibles para crear un mapa de profundidad de tu rostro.Además con esta tecnología podrás crear divertidos Animojis que se animan con tus propios gestos faciales.Este innovador iPhone ya se encuentra disponible en las tiendas iShop de todo el país y su precio varía dependiendo de la capacidad del equipo.