Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya ve Usted que es muy fácil para los funcionarios de Celaya, hacer uso de la Casa del Diezmo, un edificio público a resguardo del Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal de Arte y Cultura. El motivo fue la celebración del cumpleaños de la oficial mayor,en compañía de al menos 12 miembros del gobierno municipal y del Ayuntamiento, como el director de la Policía,; las regidorasy la secretaria particular del alcalde,Hasta el momento nadie ha explicado quién concedió el permiso para hacer fiesta en el recinto. Queda claro que los funcionarios saben que los espacios de los ciudadanos no se utilizan para fiestas particulares. Lo peor es que más de alguno tuvo la ocurrencia de subir fotos al Facebook.Con esa misma actitud, la de sentirse dueños de la ciudad, acudieron a la “fiesta del pueblo”, a la Feria y se adueñaron de la presentación del grupo electro-pop, Moenia. Se colocaron en las primeras y principales filas, separadas con vallas metálicas. Los celayenses no vemos mal que asistan y disfruten de la Feria, pero se enojan ante los abusos de regidores comoy el síndicoquienes presumen de privilegios, cuando se supone que asisten al “Teatro del Pueblo”, donde en teoría, todos son iguales.Al empresario irapuatensese le ha visto muy activo en redes sociales sobre todo en visitas a lugares populares. Y es que dicen los que saben que ya el PRI, le pidió que conviva con la gente porque podría ser el candidato a la alcaldía de Irapuato por el tricolor.Aunque nada está definido, los amigos depublicaron una foto en redes sociales que dio mucho de qué hablar, pues se le ve con los líderes priistas en Irapuato, hablando de fuertes perfiles como la diputada federal, así como la diputada local, el empresario, los cetemistas, la regidoray la Secretaria General del Comité Directivo Municipal del PRI,. Dicen los que saben que esta reunión fue una forma de definir los papeles para el 2018, aunque la última palabra la tiene el CEN del PRI.Por la relación que presumecon el precandidato del tricolor a nivel nacional,, muchos apuntan a que podría ser quien represente a los priístas para el próximo proceso electoral, sobre todo con la carta que ha presentado el partido es de abrir las puertas a ciudadanos, perfil que logra reunirPero no todo está dicho, porque se habla con fuerza del interés que tienepor la Senaduría pero también que el partido (sobre todo a nivel nacional) no la descarta como una opción para competir por la alcaldía de Irapuato, sobre todo por los balances que los partidos deben hacer en cuanto a la cuestión de género, siendo muy probable que en Irapuato deba competir una mujer por la Presidencia Municipal.En dicha reunión también se definieron los intereses de los líderes priístas en Irapuato, donde se destaca el respaldo de los cetemistas, quienes en la pasada contienda electoral, concomo candidato para la Alcaldía, se bajaron e incluso amenazaron con formar un partido político propio de la fuerza laboral del tricolor, ante la falta de espacios en el Ayuntamiento que se repartieron entre los protegidos dey su protector,Los políticos no descansan ni en las fiestas decembrinas... cuando tienen aspiraciones, sobre todo de reelegirse. Es el caso del alcalde,, que ha “sacrificado” las fechas decembrinas para acercarse a los ciudadanos de a pie, previo a la Navidad, con personas de San Juan de la Vega, y posterior a ella, en un evento en el Centro Comunitario Santa Rita, con más de 200 personas a quienes entregó cheques por más de cuatro mil pesos un programa de empleo temporal. Por cierto, el primer evento de ellos, lo hizo junto al secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado,otro suspirante a ser el candidato del PAN a la alcaldía. Como si se hubieran puesto de acuerdo para iniciar la carrera en el mismo territorio, donde por cierto, regalaron cobijas para que la gente las use en estos tiempos de frío.Pero lo bueno está por iniciar, pues durante los primeros meses del año, los partidos tendrán que in perfilando a sus candidatos, y los que lucharán por las candidaturas están con todo.Es de llamar mucho la atención quehace constantemente llamados a los municipios a que motiven a los productores a hacer sus solicitudes de apoyos para el campo porque quiere ejercer la mayor cantidad de recursos posibles durante los primeros tres meses de 2018.Esto coincide con que por ahí de marzo los partidos deben ir definiendo a sus candidatos. ¿Será que ya sabe que le toca algo que quiere sacar tan rápido los pendientes y repartir por todos lados?Le llaman la vicepresidenta, y es señalada de ser quien tiene la última en las decisiones del Municipio, lo cierto es que la secretaria particular del alcalde, se maneja en lo público con un perfil bajo, pero en realidad dicen que es la que hace y deshace. Que busca aplanar el camino para quepueda llegar a la reelección, o en su defecto negociar otra cosa, por ejemplo, una diputación para su esposa:. La Secretaria particular es señalada, entre otras cosas, por el despido por ejemplo de, ex director de Fiscalización, quien por cierto, fue rescatado pory hoy lo vemos laborando en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.Pero lo que se cuenta mucho en Presidencia es que la siguiente víctima es nada más y nada menos que el director de Desarrollo Social,, más cercano al gobernador,, que a. Esto debido a que el Alcalde ya no tiene entre su gente a, y al parecer no lo tiene contemplado para que opere políticamente a favor de su reelección. Por ello, busca a otro en Desarrollo Social, dicho sea de paso, la dependencia de donde se hacen clientes para compra de votos.Parece que los ciudadanos tienen que levantar la voz para que las autoridades encargadas de la seguridad en Celaya actúen. En la última semana del año hubo tres manifestaciones para exigir la localización de una madre y su hijo quienes se encuentran desaparecidos y los constantes hechos delictivos que han sido víctimas los choferes de Uber. Si bien la inseguridad ha aquejado en todas sus modalidades a los guanajuatenses en este año, las desapariciones han aumentado de forma preocupante en Celaya, ante la poca repuesta de las autoridades.El año cerrará con alrededor de 50 personas desaparecidas en Celaya, según cifras oficiales y el hartazgo de sus familiares, amigos y la sociedad en general ya es más que evidente.Los sonados casos de conductores de Uber que han desaparecido e incluso asesinado en Celaya además del presunto secuestro virtual de una madre y su hijo han demostrado que si no se les exige a las autoridades, al parecer son simples espectadores.En el caso de los conductores de Uber, por primera vez se atrevieron a salir a las calles de Celaya para manifestarse y lo hicieron con el grito de ¡No más muertos!.Los choferes aseguraban sentirse desprotegidos, no sólo porque ya no pueden tramitar sus permisos de servicio ejecutivo, sino por los constantes robos e incluso secuestros que han sido víctimas. Tuvieron que reunirse con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jpara que acordaran que tendrán mayor protección incluso con monitoreo de sus unidades. Situación similar vivieron los familiares de la madre y su hijo desaparecidos a quienes les prometieron que redoblarían los esfuerzos para encontrarlos.Y si de más cuestionadas decisiones aprobadas la semana pasada por el Ayuntamiento hablamos, no se pueden quedar atrás otras como la de la compra de dos camionetas blindadas, donde mientras un funcionario habla de cierto procedimiento para su adquisición, otro afirma totalmente lo contrario, y a fin de cuentas terminan por decir mejor que no saben nada, es más, que lo único que saben es que la compra de dos camionetas por cuatro millones 300 mil pesos es un hecho. Eso sí, con el debido discurso político de que los celayenses tendrán que desembolsar tal recurso por su bien y para cuidar la integridad de los mandos policíacos que tan preocupados están por nuestra seguridad: el secretario de Seguridady el director de Policía,quienes las ocuparán.La presidenta de la Comisión de Hacienda,, dijo que es un programa del Gobierno del Estado, y que el Municipio cuenta solamente con la cotización que el Gobierno deles mando. El alcaldedijo que se pueden adquirir de manera directa o por licitación, pero que aún no lo deciden. El Secretario de Seguridad Ciudadana mejor huyó y afirmó que él no está para hablar de números, sino de seguridad, como si de veras hiciera algo respecto al tema.Y regidores de la Comisión de Seguridad comode plano señalaron que es una compra consolidada por parte del Gobierno estatal, ¿entonces cómo fue?Se habían resistido a informar el nombre de la famosa empresa que les prestó dos camionetas Lincoln cerca de cuatro meses de a gratis y sin compromisos. Sí, así de ese tamaño de espléndidos. Ante tanta insistencia informó el Municipio que no es una, sino dos empresas: EPEL SA de CV y CABI Administradora SA de CV. La verdad es que estos gobiernos nos tienen muy paranoicos cuando se trata de dinero de los celayenses, pues de moches muchas historias hay.Más controversias. Resulta que el Observatorio “carnal”, perdón, Ciudadano, como ellos se llaman, ya le pasó factura al Ayuntamiento, y le pidió nada más 200 mil pesitos para iniciar operaciones que les permitan en un tiempo determinado calificar el desempeño de la administración que encabezaEl Alcalde señaló que sí se les va a dar dinero de los celayenses, es decir, público. Pero que apenas se va a revisar en la Comisión de Hacienda. Durante su presentación, el 15 de noviembre, tanto la presidenta, como el, se cansaron de decir que no tendrían afinidad al Gobierno municipal. Eso sí, ni una opinión quisieron dar del Gobierno de. Lo que parece que se les olvidó decir es que cada año le pasarán la charola al Municipio para que se caiga con su respectivo donativo, por su puesto, sin ningún compromiso.Regidores acusaron que la partida para el organismo está en la de la Coordinación de Agua Potable y Alcantarillado, y en efecto de 200 mil pesos, pero el tema se volvió a esconder con que aún no hay nada concreto. Parece que más allá de sus palabras, sus acciones dicen muuucho de sus intenciones, las cuales no son las más transparentes que digamos.