Chris y una muerte que hasta hoy, no tiene explicación

Un nuevo tono tomó la repentina muerte del músico estadounidense Chris Cornell. El vocalista de Soundgarden falleció en Detroit a los 52 años luego de dar un concierto en la ciudad del estado de Michigan. Pese a que la causa del deceso no ha sido confirmada, nuevos antecedentes se conocieron la mañana de este jueves.El sitio estadounidense TMZ informó que, según la estación de televisión local WXYZ (de propiedad de la cadena ABC), el cuerpo del intérprete fue descubierto en el baño del hotel donde se hospedaba tras su presentación.Sumado a esto, la policía aseguró que el artista "aparentemente" se habría quitado la vida en el lugar.El músico fue adicto al alcohol y a las drogas por décadas (empezó a consumir a los 13 años), pero aseguraba estar sobrio desde el año 2003. El mismo canal de TV local señaló que la esposa del cantante le pidió a un amigo de la familia que fuera a ver al músico al hotel.El pasado miércoles, el músico utilizó su fanpage de Facebook para compartir un extracto del video de la canción "By Crooked Steps", del último álbum de estudio de la banda King Animal (2012). Junto al clip escribió dos líneas de la letra del tema: "I'm the shape of the role. Inside your heart" ("Soy la silueta de un personaje. Dentro de tu corazón]").La misma pieza audiovisual la difundió a través de su cuenta oficial de Instagram (@chriscornellofficial). Asimismo, utilizó Twitter durante la jornada del miércoles. En su perfil personal, su último tuit fue una fotografía del frontis del Fox Theatre en Detroit, donde se presentó finalmente. "#Detroit Finalmente de regreso a la Ciudad del Rock!!!! @soundgarden #nomásmierda", escribió en el mensaje. En la misma red social, pero en la cuenta del grupo Soundgarden, Cornell compartió un video de la banda en los años 80 durante una gira. En la publicación señaló: "Lo que más espero... es la camaradería. Es lo que más extraño de cuando no éramos una banda".