'Chicharito' Hernández a demostrar que puede jugar más

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández ansia demostrar que puede jugar más con West Ham United, luego que en las últimas semanas prácticamente ha sido un elemento suplente.Tras sufrir una lesión con el Tricolor que lo alejó un tiempo de las canchas le ha costado recuperar su lugar en el once titular del técnico David Moyes, pero Hernández Balcázar no se rinde y anhela tener más actividad.“Si le preguntas a todos los futbolistas del mundo, te dirán que no les gusta estar en la banca y eso es algo normal.Todos quieren jugar y estoy intentando demostrar que quiero tener más minutos, con más comienzos y después veremos lo que pasa (en la cancha)”, manifestó.“Chicharito” dejó en claro que siempre se entregará por los “Hammers” sin importar si juega un minuto o todo el partido, tratará de ser profesional y contribuir por la escuadra londinense.“Siempre daré todo por el equipo cuando sea que esté en el campo.Amo el futbol y quiero ser lo más profesional que pueda, dentro y fuera de la cancha, ya sea si me dan un minuto o 90 e intentaré dar lo mejor de mí”, afirmó en el portal del club.Moyes llegó a la dirección técnica del West Ham a partir de noviembre en lugar del croata Slaven Bilic y con el escocés le ha costado tener más minutos de juego al jalisciense, que apenas cumple 125 minutos desde ese entonces.David Moyes fue pieza fundamental para que el mexicano saliera del Manchester United, ya que el estratega prácticamente no lo consideró y provocó la partida de “Chicharito”.