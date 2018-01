Al América le llegan tarde las anotaciones

Publicidad

Se vio bien, muy bien el América en la goleada que le propinó 4-0 al Toluca.La realidad es que las Águilas le dieron un verdadero baile a los Diablos Rojos, que ni los cuernos metieron, viéndose como un equipo sin alma, y que tendrá muchos problemas para el Clausra 2018, si es que sigue bajo esta misma y mala tónica.Mas lo del América es para llamar la atención, sobre todo por la cuestión de los goles, de lo que tanto adolecieron en el torneo anterior y razón por la cual, Miguel Herrera, técnico americanista, se quejó por la falta de refuerzos en el ataque.Pero tampoco es para echar muchas campanas al vuelo, sólo fue una victoria en pretemporada, ante un equipo que no pinta nada bien.Hay muchas cuestiones a ensalzar.Destacó, como siempre lo hace, Oribe Peralta, con sus dos anotaciones muy a su estilo, siempre colocándose en el lugar indicado, donde va a llegar el balón, y él sólo tiene que empujarlo.Así lo hizo en la primera anotación, ganándole la posición a la defensa rival, así lo hizo en la segunda, anticipándose a sus marcadores.Lo hace ver fácil.Destacó Henry Martín, quien bien sabe que todas sus actuaciones estarán bajo el ojo del huracán, porque muchos no confían y dudan de su presencia en el cuadro avecindado en Coapa.Además de los movimientos y participación que tuvo, se lució al marcar el segundo gol del encuentro, al dejar por velocidad a los defensores y definir con categoría.Cerró la cuenta Silvio Romero, sí, el argentino marcó, y para que el cuestionado delantero haya anotado, mucho tiene que ver que el rival no haya puesto su mejor cara.Miguel Herrera podrá pasar el fin de año con cierta tranquilidad, pues se dio cuenta que ante equipos no tan potentes, lo que tiene le servirá para ganar.Mas hay que ver más allá del triunfo, un equipo con la prosapia de las Águilas debe reforzarse, porque ante la Legión del Norte, los espejismos no alcanzarán. Pese a la goliza