Arsenal no pudo con West Bromwich

El Arsenal no pudo hoy con el West Bromwich Albion y cerró el año con un empate 1-1 que le hace perder el paso de los cuatro primeros equipos clasificados en la Liga inglesa de fútbol.Ante el penúltimo, el cuadro de Arsene Wenger se adelantó solo sobre el final, a los 83', con un gol en contra de James McClean.Pero poco después, a los 89', el árbitro sancionó una mano de Calum Chambers y el español Jay Rodríguez cobró para sellar la igualdad..El Arsenal, que no pudo contar con el alemán Mesut Özil por problemas de rodilla, tuvo durante el partido las lesiones de Sead Kolasinac y Laurent Koscielny, que debieron ser sustituidos en el juego.El panorama no es alentador para los "gunners", que apenas ganaron 11 de los 21 partidos que jugaron en la Premier y son quintos, ahora a tres puntos del Liverpool y a 21 del líder Manchester City, que más temprano empató sin goles frente al Crystal Palace.El West Bromwich, de su lado, salió del último lugar en el que había quedado transitoriamente y es décimo noveno con 16 puntos, la misma cantidad del Swansea, colista por peor diferencia de gol.