Chivas termina trabajo de playa

Publicidad

Las Chivas concluyeron el trabajo de pretemporada en el caribe mexicano y Carlos Salcido, capitán del Rebaño, dijo que lo hecho en estas sesiones da esperanzas para tener un buen torneo.“La verdad es que me siento muy bien, he disfrutado cada vez más las pretemporadas desde las dos o tres más recientes, son retos personales que tomo, el ver que estoy a tope para competir”, dijo.En lo grupal mencionó: “Esta etapa nos sirve a todos para mostrar que este es un buen grupo y que estamos listos para afrontar de la mejor forma lo que se viene el próximo semestre.Sabemos la camiseta que portamos y todos estamos centrados en sudarla al máximo para hacer bien las cosas desde el principio”.Los nuevos bríos que tanto él como el resto del Guadalajara tienen para demostrar que este grupo tiene capacidad, se debe en gran medida, a la humildad con la que ha asimilado lo que sucedió el certamen pasado y con la que se ha entrenado en estos 10 días en Cancún, por ello, el capitán no duda en que la escuadra tapatía volverá a brillar en la liga en su momento y en la Liga de Campeones de la Concacaf.“Con lo que pasó el torneo anterior, nos dimos cuenta de las cosas que nos hacían falta como equipo, de lo que hay que pulir; para eso estamos acá, trabajando a tope, sé que para el siguiente campeonato vamos a estar totalmente fortalecidos, porque hemos madurado mucho, cada uno poniendo la frente y el pecho para todo lo que disputaremos, queremos darle alegría a nuestra gente, que siempre ha confiado en nosotros y ojalá que sea un año lleno de eso”, concluyó el veterano contención.