Queda Green Bay sin postemporada

Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación y losen un duelo entre equipos que no tenían aspiración alguna de avanzar a la postemporada.Los Lions (9-7) finalizaron con foja ganadora, algo que no conseguían desde que hilaron tres campañas positivas de 1993 al 95. Ese relativo logro, junto con un récord de 36-28 y dos apariciones en playoffs durante cuatro años no bastarían para que el entrenador Jim Caldwell conserve su empleo.

Marvin Jones y Kenny Golladay celebrando un touchdown de 54 yardas. Foto: Cortesía /AP

. Aquél fue también el último año en que los Packers no avanzaron a la postemporada.Cualquier posibilidad de Green Bay en este año quedó hecha trizas cuando Aaron Rodgers se perdió nueve partidos por una fractura de clavícula.