La prensa internacional ha destacado el interés del Besiktas de Turquía por hacerse de los servicios del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien milita en el Benfica de Portugal.

Según medios lusos, la oferta por el atacante rondaría los 28 millones deNo es la primera vez que el cuadro turco pregunta por Jiménez, que después de la pasada Copa Confederaciones celebrada en Rusia, hubo un acercamiento, pero en ese entonces, el club portugués no estaba dispuesto a dejar salir al canterano del América.Debido al cambio delsímbolo del equipo, Cenk Tosun, quien se fue al futbol inglés, se han hablado de muchos atacantes para cubrir ese puesto en el Besiktas, entre los que más han sonado está el del goleador francés de Tigres, André-Pierre Gignac, y ahora el mexicano, quien parece que lleva ventaja al respecto.A Jiménez también lo han ligado con ofertas de clubes de Inglaterra y de Alemania.El diario portugués Correio da Manha ha denunciado que cuatro jugadores del Rio Ave, club de la Primera División de Portugal, recibieron dinero para dejarse ganar en el juego contra Benfica de la jornada 31 de la temporada 2015-2016.Ese juego terminó 1-0 con gol de Raúl Jiménez a los 73 minutos, que fue producto de un certero cabezazo.El triunfo ayudó a las Águilas a llevarse el título del torneo por encima del Sporting de Lisboa, su principal perseguidor.El diario lusitano afirma que las autoridades comenzaron las investigaciones en torno al Benfica tras seguir la pista de otro partido del Rio Ave, disputado el 6 de febrero de 2017 ante el Feirense.Los cuatro futbolistas del club que reside a las afuera de la capital, Oporto, son los siguientes: Cassio, Marcelo, Nadjack y Roderick.De esos cuatro jugadores implicados, los Cassio y Marcelo salieron en el cuadro titular en el partido en contra del Benfica.Roderick no jugó, ya que se encontraba suspendido en tanto que Nadjack aún no estaba en el equipo.