Ayuntamiento da prórroga de seis meses para sustituir sus unidades por unas mejores dimensiones

Aunque obligatoriamente el primero de enero los actualesno podránpor el centro de la ciudad, el Ayuntamiento otorgó un respiro a los concesionarios al darles una prórroga de seispara que sustituyan suspor unas de menores dimensiones.Para entonces, para realizar el recorrido los permisionarios y concesionarios deberán reemplazar sus unidades por unas de menores dimensiones en caso de no acatar el reglamento la zona de la Cañada podría colapsar.Y es que en el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Guanajuato en el artículo 22, refiere que a partir del 1 de enero de 2018 los vehículos de transporte público que circulen dentro del Centro Histórico deberán ser ligeros, tipo minibús o similar, además de cumplir con los criterios de seguridad establecidos en el presente reglamento.Se excluyen el segmento de la calle Hidalgo, desde carretera Libre a Silao hasta Insurgencia, el Túnel de Tamazuca, Calle Alhóndiga, La carretera Panorámica y calle Paseo de la Presa desde el Túnel Diego Rivera hasta la Presa de San Renovato y carretera Panorámica en ambos sentidos.Al respecto el Síndico, Ramón Izaguirre Ojeda, señaló que esta solicitud está estipulada en el nuevo reglamento de vialidad desde septiembre del año pasado, sin embargo a más de un año los cambios de las unidades no se han realizado.“El plazo que se marcó es que a partir del primero de enero del 2018 las unidades ya deben entrar en operación, al menos en el Centro Histórico ya deben darse las solicitudes de los camiones viejos por unidades más pequeñas”, puntualizó Izaguirre Ojeda.El tema del transporte público ha causado varias inconformidades entre concesionario e integrantes del Ayuntamiento, por una parte lo concesionarios han argumentado que mientras no exista un incremento a la tarifa del trasporte público se encuentran imposibilitados para hacer los cambios que el Municipio ha solicitado, por otra parte algunas voces del Municipio han mencionado que para aprobar un incremento primero deben observarse los compromisos por parte de los concesionarios, respecto a la mejora de las unidades.A pesar de que hace más de siete meses se sostuvo la última reunión de la Comisión Mixta Tarifaría para abordar el tema de la alza a la tarifa del transporte público, en el que se acordaba un incremento de 2 pesos, las siguientes reuniones se han mantenido en privado.Neal Ávalos Santoyo, concesionario del transporte público, descartó que las unidades viejas sean cambiadas como lo ha solicitado el Municipio, pues argumentó que a la fecha no cuentan con las posibilidades para hacer el cambio de las unidades, por lo que descartó desde hace tiempo que el primero de enero puedan entrar los nuevos camiones.Y señaló que hace 4 meses mantuvieron reuniones con equipo de BANOBRAS para bajar recursos y acceder a un programa para poder hacer la modificación en las unidades, en las que necesariamente tenían que estar autoridades del Municipio, sin embargo nunca acudieron a las cuatro reuniones que se realizaron, a lo que señaló como una falta de interés por parte de las autoridades municipales.Aunque fueron autoridades de Transito Municipal quienes presentaron a los concesionarios una serie de programas federales, a través del PROPLAN, para acceder a los recursos, sin embargo nunca hubo una colaboración por parte del Municipio para bajar estos recursos, según refirió Neal Ávalos.“En esas reuniones que hemos tenido con el delegado de BANOBRAS no han asistido personas del Municipio, los recursos que hay en esos programas federales, forzosamente tienen que estar autoridades del Municipio, no son recursos que se puedan entregar a los transportistas, si el Municipio no firma los convenios es imposible que se acceda a este recurso”,recalcó.Sin embargo el director de Policía Vial y Transporte Municipal, Armando Navia Ramírez, dijo que aún están en el análisis del reglamento con el área de Jurídico.