Peligro latente en carretera que conecta el centro de Guanajuato con las comunidades de el Cubo, El Cedro y Calderones

Laque conecta el centro decon las comunidades de el, El Cedro y Calderones, es un peligro latente para los habitantes que tienen que pasar por esa, pues comentan que cada temporada dese desbordan las rocas poniendo en riesgo a automovilistas y transportistas.Esta carretera es extremadamente angosta sin embargo cuenta con dos carriles que conectan al centro de Guanajuato con las comunidades, pero sólo alrededor de 20 metros de la carretera está pavimentada, y al rededor de 5 kilómetros sólo es terresaría.Las malas condiciones de la carretera y el exceso de velocidad han provocado fatales accidentes automovilísticos que han terminado en muerte, ya que por lo angosto de la vialidad los vehículos terminan desarrancándose.Aunque hay barras de contención colocadas a la orilla de la carretera, éstas no son suficientes para evitar fatales accidentes, ya que durante la temporada de lluvias el nivel de tierra que desdorada de los cerros ocasiona que la tierra en la carretera vaya teniendo mayor altura.“La carretera es muy peligrosa, porque cuando llueve se desgaja el cerro, por ellos a veces no podemos bajar y no queremos bajar a Guanajuato”, comentó María González, de la comunidad de Calderones.Para llegar a las tres comunidades que se encuentran dentrás de los cerros, debe ser transbordado un camión que pasa cada hora debido a la distancia que tiene que recorrer y en ocasiones los autobuses van saturados de pasaje, lo que pone en riesgo que puedan sufrir un accidente al pasar por la zona de peligro.