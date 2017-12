Vecinos de la calle Palma solicitan apoyo de elementos de la Policía, ya que la zona se ha convertido insegura

Publicidad

de la calle Palma, ubicada en lade Cerro del Cuarto, solicitan apoyo de elementos de la Policía, ya que desde hace varios meses la zona se ha convertido muyAnteriormente sólo escuchaban que se presentabana vehículos y personas, por la zona de la Rosita, Calzada de Guadalupe y callejones aledaños, pero actualmente están siendo afectados en su zona.Consideran que el problema va en aumento por la falta de vigilancia por parte de la Policía, sobre todo por las noches que es cuando los presuntos asaltantes comenten los robos.Un afectado del lugar explicó que los robos a transeúntes han aumentado al igual que a los vehículos, en una semana fue víctima de robo 2 veces, al ir llegando a su domicilio por la madrugada.“En una semana me llegaron unos rateros con navaja en mano, y me quitaron mi celular, cartera y hasta la chamarra que tenía puesta, aprovechan los vehículos para esconderse y ya cuando está cerca su víctima se le echan encima”, dijo vecino.Los vehículos al parecer son otro sector afectados todo que supuestamente han intentado llevárselos, por lo que los vecinos colocaron una cadena para cerrar la calle.“Ya han abierto y robado varios carros y algunas motos se las llevaron, por lo regular es por las noches, por tal motivo decidimos los colonos colocar una cadena la cual está amarrado a dos postes que están colocados en cada extremo de la calle y procuramos mantenerla puesta durante el día y por las noches es de ley que se queda puesta, es molesto el que cada que tengas que salir, nos tengamos que bajar del automóvil para quitar y poner, pero no hay de otra”, dijo vecino de la zona.