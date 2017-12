Vehículo es robado en la madrugada del interior del estacionamiento de la ex Estación

Publicidad

.Undel Ayuntamiento, de la dirección de Desarrollo Social y Humano, fue robado lade ayer del interior delde la ex Estación.El vigilante de la zona vio, supuestamente, cuando lo sacaron pero no le pareció extraño, porque ellevantó la pluma con la tarjeta de usuario del establecimiento y fue hasta la mañana del día de ayer que se percató que se trató de un robo.Según la versión del guardia, alrededor de la 1:00 de la madrugada de ayer se encontraba realizando su recorrido en la zona y a lo lejos observó que un automóvil saldría del estacionamiento y al acercarse se percató de que era un Tsuru, blanco, el cual estaba rotulado de la dependencia de Desarrollo Social y Humano, propiedad de la Presidencia Municipal.Debido a que el conductor colocó la tarjeta para que se activara la pluma y poder salir, no le dio importancia, pues pensó que se trataba del encargado de la unidad y continuó con su recorrido de vigilancia.Fue hasta la mañana de ayer, cuando el trabajador del área afectada acudió por la unidad al estacionamiento y se dio cuenta que ya no estaba el coche, por lo que notificó a los encargados del lugar y de igual forma al elemento de vigilancia, quien al saber que fue testigo del robo le explicó al afectado de lo sucedido.