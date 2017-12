Caixinha tiene un "encargo"

Publicidad

Pedro Caixinha sale del estadio Azul y se enfrenta a su afición, una afición que extrañamente no le pide títulos al portugués, sino un triunfo en particular“¡Caixinha, Caixinhahay que ganarle al América!”, le piden, le suplican a través de las rejas que separan el contactoEl portugués ríe y sigue con el ritual de firmar camisetas, no contesta aún“¡Caixinha, Caixinha!”, le vuelven a gritar“hay que ganarle a Santos [su anterior equipo]”“Mejor hay que ganarle a todos”, demanda otro fanático cementero más exigenteEl nuevo técnico de La Máquina no para de reír, y sólo suelta “esta es una afición increíble, solidaria”, ante la pregunta de la prensa que se dio cita afuera del inmueble de la Nochebuena“¡Si le ganas al América, te hacemos una estatua!”, le aseguran al lusitano, que ya no aguanta tanta petición, porque él también tiene la suya“si le gano, me hacen una estatua junto a la de Cantinflas”, contesta, lo que desata la risa de todos, pricipalmente la de élPrimera derrotaCruz Azul cayó 1-2 ante Veracruz en juego de preparación celebrado a puerta cerrada en el estadio Azul, en lo que fue la primera derrota, no oficial, de la era Pedro CaixinhaSe disputaron tres tiempos, de 40 minutos cada unoEn los dos primeros, donde se jugó con el cuadro titular, el marcador fue de 1-0 a favor de La Máquina, con una solitaria anotación de Ángel MenaYa en el tercer tiempo, con los juveniles en la cancha, los Tiburones, dirigidos por Guillermo Vázquez, ex técnico cementero, dieron la vuelta con tantos de Diego Chávez y Omar MarrufoDe esta forma, el cuadro cementero termina sus juegos de pretemporada con saldo a favor, ya que ganaron tres juegos, contra los Potros de la UAEM, los Gallos Blancos de Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca, y esta derrota frente a los Tiburones Rojos del VeracruzLa Máquina abrirá el torneo el próximo sábado al enfrentarse en contra de Tijuana en el estadio Azul, en tanto que los escualos visitarán al Necaxa