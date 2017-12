El Crystal Palace frena al Manchester City

Publicidad

El Manchester City igualó hoy en su visita al Crystal Palace y puso fin a su racha victoriosa, que termina en 18 triunfos, aunque el empate no le impedirá cerrar el año como líder absoluto de la Premier League con 59 puntosEn el Selhurst Park, el equipo de Josep Guardiola no pudo desplegar su mejor juego y fue el local, incluso, quien pudo ganar el encuentroLa opción fue clara: el penal que Luka Milivojevic falló ante el arquero Ederson, ya en el finalDespués de 18 victorias en línea, el técnico español no podrá igualar su propio récord, el de 19 encuentros ganados en la temporada 2013/2014 cuando dirigía al Bayern MúnichCuriosamente, el City no gana su partido de fin de año desde 2013Por ahora, eso poco importa: el equipo es líder con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, el Chelsea, y a 15 del Manchester United, su eterno rivalLa Premier, a esta altura, parece sentenciada