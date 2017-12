"Star Wars: The Last Jedi", la más taquillera de 2017 en EU

Publicidad

"Star Wars: The Last Jedi" se convirtió este fin de semana en la película más taquillera de 2017 en Estados Unidos y la tercera con más recaudación del año en todo el mundo, al superar los mil millones de dólares ingresados a nivel globalSegún informaron hoy las publicaciones especializadas Variety y Entertainment Weekly, la última entrega de la saga se hizo con 1204 millones de dólares en el último fin de semana del año, entre ellos 524 millones en Estados Unidos y 68 millones en el mercado internacionalEso le permitió superar los 1000 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y convertirse en el filme más taquillero de 2017 en Estados Unidos, con 517 millones de dólares, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office MojoLa secuela de "Star Wars" superó así a "Beauty and The Beast", que alcanzó este año los 504 millones en Estados Unidos, y a "Wonder Woman", que logró 412A nivel internacional, con sus 104 millones de dólares recaudados, "The Last Jedi" quedó por detrás de "Beauty and The Beast", que obtuvo este año 126 millones de dólares, y de "Fate of the Furious", que alcanzó los 123 millonesLa recaudación del filme podría aumentar todavía más cuando se estrene el 5 de enero en China, su último mercadoCon un reparto encabezado por Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher, "Star Wars: The Last Jedi" continúa la historia de los Skywalker, con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una nueva aventura que desentierra revelaciones del pasadoEn Estados Unidos, la última entrega de la saga galáctica superó este fin de semana a "Jumanji: Welcome to the Jungle", que se hizo con 506 millones de dólares frente a los 524 de "Star Wars"La secuela de la popular "Jumanji" (1995) protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan, cuenta cómo cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la jungla de Jumanji, donde con nuevas personalidades y habilidades deberán terminar la partida con vida para regresar al mundo realArtículo Cines publican advertencia por escena de "Star Wars: The Last Jedi" Espectáculos Una de las secuencias del filme hizo que varias salas comerciales en Estados Unidos comunicaran a la audiencia que lo que ocurre es parte de la película y no un problema técnico