Hasta marzo, desaparición de áreas para fumadores en Hidalgo

Será hasta el próximo año cuando diputados locales avalen la desaparición de las áreas exclusivas para fumadores, informó el legislador Luís Alberto Marroquín Morato, quien fue el que propuso que esta disposición sólo se permitirá en la calle, siempre y cuando no se afecte a peatones.“Hemos platicado con la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por Luis Baños, y se está interesado en sacar esta iniciativa, pues es una nueva disposición del sector salud… pero esto sería en marzo que se retomen los trabajos ordinarios”, indicó.La iniciativa es a la Ley de Protección Contra los Efectos Nocivos del Tabaco para el Estado de Hidalgo, en la que se busca que se eliminen áreas para fumadores en centros nocturnos; además, instalaciones y espacios en los que se practique algún deporte, actividad recreativa y de esparcimiento.“La enmienda de restricción es absoluta y sólo se permitirá fumar en la calle o en áreas donde no afecten a los peatones, queremos que se garantice a las personas que no lo hacen, un espacio ciento por ciento limpio del humano dañino del cigarro”, declaró.