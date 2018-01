Causa molestia que unidad deportiva sea estacionamiento de feria en Tlaxcoapan

Publicidad

Derivado del cambio de sede de la feria de fin de año, la unidad deportiva ha sido usada como estacionamiento, lo que causó molestia entre la población, ya que afirman, eso dañará la infraestructura.A través de redes sociales diversos ciudadanos externaron su sentir sobre la afectación que pudiera sufrir la unidad deportiva derivado de su uso como estacionamiento.Asimismo, recriminaron el uso de cinta policial para impedir que el espacio externo a la unidad pueda ser usado para estacionar ahí los vehículos, obligando a los asistentes a pagar.Al respecto, el regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Rodríguez Chávez informó a AM Hidalgo que derivado de la molestia ciudadana el sábado habló con el presidente municipal, Jovani Miguel León Cruz, para solicitarle que ya no se use la unidad deportiva como estacionamiento.La respuesta del edil fue que a partir de este domingo ya no será usada para estacionar vehículos ahí, por lo que el regidor remarcó que espera y así sea.Por otro lado, la regidora del Partido de la Revolución Democrática, Lizeth Vargas Juárez, señaló que el uso del área deportiva para estacionar autos no es adecuado.Además, se debe informar cuánto dinero está entrando a las arcas por cobro de estacionamiento y asegurar que el recurso sea destinado para la mejora de la unidad.