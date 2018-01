Vecinos de Tula se oponen a colocación de antena porque dicen daña la salud

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la comunidad de San Pedro Alpuyeca acusaron que su delegado y el comisariado ejidal autorizaron la colocación de una antena de telefonía celular sin consulta, por lo que enfatizaron que el 80 por ciento del pueblo está en contra y solicitan se quite a la brevedad.Al respecto, Griselda López Sánchez, vecina de la comunidad, externó que la construcción de la antena comenzó en junio, pero la colocación de los tubos se dio en septiembre, mes en el que la comunidad se reunió con las autoridades locales para pedir se quite.En esa reunión, el delegado Jorge Arenas y el comisariado ejidal Gilberto Ortíz acordaron que en un lapso de 10 días se quitaría la estructura ya colocada, situación que no se cumplió y hace 15 días lo pobladores volvieron a ver movimiento en el terreno donde se ubica.El predio se encuentra en la cerrada del Rosal, al lado del lugar conocido como la Poza, espacio que fue donado hace varios años por Noé Paredes a la comunidad; sin embargo, al final quedó a nombre del ejido y fueron ellos los que decidieron rentar el espacio para la colocación de la antena con un arrendamiento de alrededor de 16 mil pesos por mes.López Sánchez recalcó que la comunidad está en contra de la colocación porque temen por su salud, ya que consideran que sí les puede dañar.Otra de las vecinas presente en la reunión el día viernes 29 de diciembre, señaló que la empresa implicada se llama Operadora de Sites Mexicanos, S.A de C.V. y que incluso representantes de la misma estuvieron en la reunión de septiembre por lo que saben que la comunidad se opone a la colocación.Además, relataron que en días pasados acudieron a la presidencia municipal para solicitar la intervención del alcalde; sin embargo, al ser período vacacional, sólo fueron atendidos por Norma Román Neri, síndico procurador del Ayuntamiento.Román Neri les dijo que no se puede hacer nada porque la empresa tiene sus papeles en regla, incluso, algunos vecinos acusan que la integrante de cabildo mostró actitud prepotente y burlona durante el tiempo que hablaron con ello.Por ello, la noche del pasado viernes decidieron cerrar los accesos al terreno para evitar que se termine la colocación de los artefactos para la operación de la antena.Finalmente, la señora Griselda recalcó que no están dispuestos a negociar ni quieren pago alguno, lo que requieren es que la antena no opere en territorio de la comunidad, la cual está cerca de la Termoeléctrica y la Refinería.