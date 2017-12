La vieja guardia de los reboceros volvió hacer eco en las canchas

Publicidad

Laguardia de losvolvió hacer eco en los campos del futbol, ahí donde iniciaron suspara ser parte de la historia desde 1951 cuando se armó por primera vez el ‘Equipo del Pueblo’ para competir en zona Centro y dar el brinco al profesional.Los nombres de Antonio “Ninche” Meza, Raúl “La Perrita” Guzmán, Fidel “El Cais” Martínez, Joaquín “El Borrao” Ramírez, Miguel Vargas, y otros, sonaron fuerte ayer en el reencuentro 2017 de los futbolistas que alguna vez vistieron los colores azul y amarillo.El mensaje de organizadores a la gente, entre ellos varios jóvenes de Tercera División fue claro, que vieran en esas personas adultas un ejemplo a seguir, pues lo que hicieron en los años 50 no cualquiera lo ha conseguido: Dar a La Piedad un ascenso a Primera División Nacional.Uno a uno recibió un sencillo pero emotivo homenaje que consistió en una playera conmemorativa, así como un diploma alusivo a su entrega, y desde luego una ola de aplausos de la gente del futbol del Club Alianza.Esto, durante el medio tiempo delamistoso entre dos equipos de ex jugadores; los galardonados fueron acompañados por sus hijos, sobrinos, esposas y amigos.Ya durante el juego, en la mirada de cada uno de ellos se reflejaban la emoción de ver esa playera en azul y amarillo en el campo vestida por los de las épocas más modernas.“Ninche” Meza, acompañado de sus seres queridos, no se perdió el juego y lo disfrutó, de hecho se puso por encima la playera para salir en la foto del recuerdo y comentó que lamentablemente su amigo Ramón “La Pini” Ibarra no pudo asistir por cuestiones de salud.