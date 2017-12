Los de la vieja escuela son ejemplo a seguir

Publicidad

Varios de los ex jugadores del equipo La Piedad, sobre todo de las décadas más, consideraron que el galardón que entregaron a los de la vieja guardia de la nave rebocera, es porque son aún un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.Ramiro Bajaras y Luis Arias, quienes jugaron para el cuadro piedadense en los años 80 y parte de los 90, destacaron que todas esasdifícilmente las volverá a dar elpiedadense.Y es que, aseguran que cada vez es más complicado para los futbolistas llegar hasta donde ellos lo consiguieron, ahora porque existen muchas cosas raras en el mundo de la “patada”, por ello, lo que hicieroncomo Antonio Meza, Raúl Guzmán y muchos más, no cualquiera lo igualará.Por lo que toca a su colaboración, insistieron en que también dieron su mejor esfuerzo con la intención de llevar a Reboceros algún día al máximo circuito, pero no lo consiguieron por muchas razones.