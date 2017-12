Piedadenses hacen fila hasta por 3 horas para cobrar dinero

Piedadenses viven un calvario para cobrar lo que envían paisanos del extranjero.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Advierten que en algunos sitios tardan hasta tresen la fila para cobrar suMinerva Gómez dijo para Al Día que esto es cada año y sus familiares siguen confiando en los mismos sitios para seguir enviando las remesas, “cuando es muy complicado cobrarlas”.A esta redacción también acudió la señora Eloísa Estrada, de la comunidad de Hornitos, quien denunció que no es la primera ocasión en la que batalla mucho para cobrar el envío de sus familiares que radican en el extranjero.Agregó que se los envían a tiendas departamentales en esta localidad y en todas ellas es el mismo problema, no cuentan con el suficiente efectivo y debe esperar horas para cobrar su dinero.Recalcó que sin embargo en cuanto su familiar se los deposita, le aseguran que en ese mismo momento ya puede cobrarlos su familia en México.La afectada dijo que no es la primera vez que esto le sucede y el pasado viernes tardó 2 horas y media formada para recibir un envío.“Es una experiencia amarga, pues hay gente de edad adulta que no puede esperar tanto tiempo, sin embargo al no tener opción hacen el sacrificio”, dijo.Solicitó a través de este medio que alguien los auxilie, y busquen saber cuál es el problema específico de los receptores para conocer porqué se entretienen los dineros.