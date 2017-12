Escenarios del 2018

Publicidad

Qué esperar del 2018? El 2017 cierra con un incremento alto de la inflación y con alza de intereses bancarios; presiones devaluatorias sobre el peso y un crecimiento pequeño de la economía estimado en alrededor de 2.5%; un gobierno plagado de corrupción y por tanto ineficiente; ambiente político en arranque de campañas electorales entre tres opciones que para abril se convertirán solo en dos. Es de esperar que el año próximo tenga al menos el mismo comportamiento o mejor que éste, todo en función del resultado de las elecciones presidenciales de julio. Lo que pasa, es que el 2018 al ser año electoral para México se comportará cíclicamente como es la historia reciente: se activa la economía por las campañas electorales.El año pasado se daba en estas fechas el “gasolinazo”, el incremento del precio de los combustibles en México pues el Gobierno federal tenía un enorme problema de “flujo de caja”: incrementaba el egreso y disminuían los ingresos. Esto provocó el incremento de la deuda interna y de la deuda externa que han crecido a niveles poco vistos en las últimas tres administraciones de la Presidencia de la República. Estas condiciones siguen siendo las mismas: la administración Peña Nieto mantiene la economía con financiamiento externo.Con datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento de la deuda ésta ya es el 50% del PIB (30 % interna y 20% externa). Esto mantiene al País en un problema de endeudamiento crítico. Si bien es alentador el moderado crecimiento del IGAE (Índice Global de Actividad Económica) medido por el INEGI en el área de manufactura, sigue disminuyendo la actividad primaria y crece la terciaria (comercio y servicios), la realidad es que los “focos rojos” en la economía se mantienen por el descenso de la actividad de manufactura por detenerse las inversiones de empresas automotrices norteamericanas.Los Estados Unidos tendrán una economía competitiva en el 2018 gracias a la estrategia fiscal de Trump, que, al bajar impuestos, activará la actividad económica. Por nuestra alta dependencia hacia ellos, al activarse el PIB, también lo hará México siempre y cuando se mantengan políticas fiscales que no incrementen la carga fiscal sobre personas y empresas.Entonces, lo que puede complicar el escenario, será el factor político en caso de que el nuevo gobierno mexicano tomara decisiones que incrementaran el déficit fiscal que tiene México, es decir, cuando lo que tendríamos que hacer es bajar la carga de impuestos en México, y se aumentara, por el contrario, al gasto corriente sin transformarse en generación de riqueza, tendría el gobierno que endeudarse más. Suponemos que de acuerdo a lo que se comienza a prometer en las campañas presidenciales, una victoria del Frente o del PRI mantendría las políticas económicas actuales. Pero una victoria de MORENA sin duda incrementaría el gasto dadas las promesas de repartir recursos públicos a la tercera edad, a los “NINIS” y a los universitarios.En lo regional, es altamente probable si no un hecho, de acuerdo a encuestas disponibles, la victoria del PAN y, por tanto, la estrategia de gobierno se mantendría enfocada al crecimiento económico, pero con desequilibrios en el reparto del ingreso. Basados en el indicador ITAE (Índice Trimestral de Actividad Económica del INEGI), Guanajuato mantiene su buen ritmo de crecimiento promedio en este indicador pues tiene en el segundo trimestre el 6% anual con respecto al 2016. En unos días se dará a conocer la encuesta del INEGI que se aplica sobre la confianza del consumidor (ICC) basado en la ENCO (Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor) y que es un predictor de los primeros meses de consumo del año siguiente y que arroja para finales de año crecimiento moderado.Los indicadores del CONEVAL para Guanajuato y que se difundieron estos días nacionalmente por la revista Newsweek, muestran que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, es decir la desigualdad sigue siendo un factor crítico, que se traduce en incremento de los indicadores de inseguridad por la delincuencia organizada.Al final del año, los equipos directivos de las organizaciones, hacemos ejercicios de evaluación y de planeación. Algunas de las preguntas que nos hacemos se relacionan con los “escenarios” del año próximo, es decir, tratan de prever cómo se comportará el entorno, sobre todo el económico, pues esto es la base del plan de ventas y, por tanto, de la proyección presupuestal. Para el año próximo todos deseamos con nuestras decisiones de consumo o de inversión que la actividad económica crezca, pues es la parte que sí, nos toca controlar a nosotros para que podamos incrementar la productividad y paulatinamente entrar a ese camino deseado de crear riqueza y por tanto de tener mejor calidad de vida para todos.Escenarios, al fin nada está escrito, pueden presentarse hechos a favor o en contra, pero los escenarios al fin son el único instrumento que tenemos los seres humanos para poder tomar acciones para el futuro. No hay otra manera de enfrentar estos escenarios que hacer más competitiva a la industria nacional y fortalecer el mercado interno prefiriendo los productos y servicios mexicanos. Ver el año próximo con optimismo que es al final del día, el mejor escenario.