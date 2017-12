La Olla. Ahora sí... Brigada Militar

Publicidad

La Brigada Militar con sede en Irapuato está lista para entrar en operación en febrero. Los 3 mil 200 elementos prometidos esperan salir a la calle ahora protegidos por la Ley de Seguridad Interior.El plazo original para terminar el cuartel vence hoy pero no se pudo cumplir. Esta vez la justificación es válida dada la magnitud de la obra que arrancó el 12 de mayo pasado y que ya está al 95% de avance. El compromiso es que esté terminada a finales de enero y el inicio de operaciones sea en febrero.Por eso estuvo el 20 de diciembre el secretario de la Defensa Nacional,, quien junto con el gobernadorsupervisó el cuartel y prometió regresar para el arranque oficial.Guanajuato será la segunda entidad con un cuartel específico, después de Nuevo León (en Apodaca).les cumplió con financiar todita la construcción y la Sedena con tenerla en tiempo récord.El reporte es que se han recaudado 380 millones 200 mil pesos (al 15 de diciembre): 300 millones de pesos del Gobierno del Estado; de parte de los municipios otros 50 millones 499 mil, y de Ferromex son 25 millones de pesos. También se han recibido aportaciones de la iniciativa privada en especie. Suman 36 los municipios que han destinado recursos para la construcción de esta base para la milicia.Este cuerpo de elementos militares estará bajo las órdenes decomandante de la XII Región Militar que hace un mes llegó a Irapuato en relevo del generalCon toda una vida en el Ejército ya estuvo como comandante de la Cuarta Brigada de Infantería Ligera en Irapuato y también fue comandante en las zonas militares de Pachuca, Hidalgo; La Mojonera, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Subjefe Operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y más.La Sedena y el Gobierno del Estado insisten en que no pretenden militarizar Guanajuato. Y explican que la intervención de los policías militares será en colaboración de las fuerzas estatales y municipales. Y que se enfocará principalmente a atender los delitos críticos de robo de combustible y narcomenudeo.Al mismo tiempo el general, comandante de la XVI Zona Militar, es desde septiembre pasado el responsable de coordinar las acciones del Mando Único Estatal implementado en los municipios de Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro, Salamanca, y recién el de Apaseo el Grande.En los hechos las fuerzas militares se volverán protagonistas de la seguridad pública en Guanajuato.Por eso el Góber se arriesgó a ir a contracorriente de su partido, el PAN, y manifestar abiertamente su respaldo al proyecto de la polémica Ley de Seguridad Interior aprobada. Evitó ser de la comitiva de gobernadores que fuera al Senado a pedir su aprobación, pero no hizo falta.Desde un principio el Mandatario se pronunció por darle certeza a las fuerzas armadas en su actuar, aunque advirtió que había algunos “detalles” de la iniciativa que debían corregirse para evitar excesos. Ya después de aprobada no ha hecho una valoración pública sobre si considera salvados esos “detalles”.defiende que el Estado no se tira a la hamaca y las Fuerzas de Seguridad pasaron de mil 200 a 2 mil 800 policías y que en el 2018 está presupuestado el reclutamiento de 800 más. Dice que la presencia de elementos federales no se nota y que los municipios no fortalecen sus policías.La duda razonable es si, confiados en el respaldo militar, los municipios se desentiendan todavía más de su responsabilidad en las tareas de seguridad pública, en particular sobre la prevención del delito.En lo que toca al Estado el secretario de Seguridad,; y el procurador de Justicia,; no deben olvidar que los militares llegaron para apoyar y no son ellos los que deben hacer la tarea más importante, que es la inteligencia para prevenir delitos y perseguir delincuentes.La Ley de Seguridad Interior ya fue publicada por el presidentepese a la manifestaciones en contra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y organismos de la sociedad civil. En resumen se critica que la misma “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los retos de seguridad en el País”. Habrá, acusan, “un sometimiento de la autoridad civil al mando militar y ausencia de controles”.Si se impugna en plazo, como se prevé, estará en la cancha de la Corte revisar su constitucionalidad.De los legisladores de casa en el Senado la aprobaron los priístas, y el panista presidente de la Comisión de Defensa Nacional,; curiosamente los tres con aspiraciones a la candidatura a Gobernador de sus respectivos partidos.Por el contrario la rechazaron los senadores panistas,, leonesa presidenta de la Comisión de Justicia, y el guanajuatense, uno de los más rudos críticos a esa Ley.En San Lázaro los tricolores de Guanajuato la apoyaron y los panistas la rechazaron o se ausentaron.La Ley de Seguridad Interior ya está y los 3 mil 200 policías militares para Guanajuato también. Pero eso no resolverá la tragedia de la violencia, toca al góberasumir su responsabilidad.La economía de Guanajuato cierra otro año con buenas cuentas.En crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inversión, empleo y exportaciones, estaremos por encima de la media nacional.La entidad se ubicó en quinto lugar nacional en generación de empleos. De octubre 2016 a octubre 2017 se registraron 57 mil 436 nuevos trabajadores en el Seguro Social. De ese total anual 25 mil 992 empleos están en actividades económicas de transformación, principalmente en el sector automotriz y autopartes que generó 13 mil 265 de esas nuevas plazas.Para el año que inicia, el Gobernador defiende una apuesta por los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico a la que se le asignó un presupuesto de mil 51 millones, 12% mayor a 2017.El secretariodebe encarar con su equipo otro año complicado en la economía nacional (renegociación del TLC, tipo de cambio, elecciones, inflación, etc.) y de la internacional.Lo positivo es que se tiene una política ya encaminada sobre cuatro sectores claves que ya están organizados en los denominados clústeres, que son: Automotriz, Moda, Químico y Alimentos. Además de otros seis ubicados en segundo nivel de importancia: Logística y Movilidad, Turismo, Servicios de Salud, Servicios de Investigación, Aeroespacial y el de Tecnologías de la Información.Otro buen indicador es que en atracción de inversiones nacionales e internacionales el acumulado en el sexenio (desde septiembre de 2012) rebasa los 11 mil 700 millones de dólares con 245 nuevos proyectos.Desde 2006 a la fecha es Japón nuestro principal socio con 5 mil 820 millones de dólares de inversión en 103 proyectos y 37 mil 931 empleos generados; le sigue en montos Estados Unidos, México, Alemania e Italia.Hoy están disponibles 2 mil 429 hectáreas urbanizadas en 22 parques industriales para recibir más inversiones.De acuerdo al diagnóstico de la propia Secretaría de Desarrollo Económico el actual y el siguiente gobierno deben también poner lupa en tres estrategias: Atracción de inversiones (infraestructura, capacitación especializada y suficiencia energética); Micro y Pequeñas Empresas (desarrollo de proveeduría local, formalización, profesionalización y enfoque a la demanda); y la Formación Laboral (disminución de la rotación, oferta de perfiles técnicos y servicios de guardería y apoyo a empleados).Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la organización “México ¿cómo vamos?” en su semáforo estatal Guanajuato reporta dos indicadores en rojo: el de la productividad con 137 pesos producidos por hora trabajada, por debajo de la media nacional que se ubica en 167 pesos. También en el tema de la informalidad la tasa del tercer trimestre de 2017 es de 52.6%, incluso superior al 52.2% de un año antes.La mera verdad, el examen que aplicó el PRI nacional a poco más de 440 suspirantes a diputados, senadores, alcaldes, regidores, síndicos y gobernadores, no garantiza que los mejor calificados sean buenos políticos.Las 50 preguntas se relacionaron con la historia de su partido, los principios, la fundación, postura frente a temas sensibles y hasta los reglamentos tricolores, pero no hubo interrogantes sobre la corrupción, la pobreza de miles de familias, creación de fuentes de empleo, visión de un futuro con mayores oportunidades para todos.Días antes del examen, los aspirantes acudieron a cursos de capacitación y tuvieron oportunidad de “machetearse” los mandamientos del partidazo. Más de uno de los examinados todavía llegó con ojeras después de la desvelada previa para memorizar como “pericos” la guía de la prueba.Muchos de los examinados no tienen futuro en la política priísta, al menos, en 2018, pero el jefe estatalno se animó a prohibirles la entrada.Ya se sabe que a la hora de la hora, las calificaciones van a dar al cesto de basura y las designaciones llegan de la Ciudad de México. Ni más ni menos.Se ve venir la maniobra queaplicó hace tres años cuando inventó las encuestas para elegir a los candidatos más populares. El jefe tricolor engañó a todos con permiso de su superior y cobró los supuestos estudios de opinión que nunca se hicieron. Nada más esperó instrucciones y designó candidatos.Como prueba de la transa depodemos recordar a la actual diputada federal, quien quería jugar por la alcaldía de Irapuato y ni siquiera pudo ver la supuesta encuesta que presuntamente la colocó con puntos bajos.Habrá que esperar cómo les va a los suspirantes que acudieron a competir por Purísima, tierra del Gobernador. Ahí se apuntaron:De Manuel Doblado se encontraron:, entre otros.También apareció, quien aspira a la alcaldía de Manuel Doblado.Por San Francisco del Rincón, la diputada localni suda ni se abochorna. Parece muy segura después del berrinche que, dicen, hizo al exigir equidad de género. Todo indica que será candidata a la alcaldía o volverá a una diputación federal. Guadalupe es experta en vivir de la política. Sigue bien los pasos dey tantos otros “doctorados” en simular que trabajan por los ciudadanos cuando en realidad “trabajan para su santo”.está cobijada por un grupo político en el cual bien saben que no ganará la gubernatura de Guanajuato pero si aparecerá como moneda de cambio. Total, es muy disciplinada y siempre obedece a sus superiores.Cosa curiosa, la actual regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en Purísima del Rincón,, se enamoró de la política y quiere seguir los pasos de su hermanoDe pronto está más activa que nunca y participa en las jornadas de los blanquiazules. Eso sí... por alguna extaña razón emigró a San Francisco del Rincón.Una de dos, en Purísima ya tienen candidatos o de plano se lleva muy bien con los blanquiazules de San Pancho. ¡Qué cosas!En el mismo tema del “volver, volver” sigue trabajando y aprovechando la temporada de Navidad y Año Nuevo el ex alcalde, quien no pierde la esperanza de regresar a la Presidencia Municipal.