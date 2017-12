Turbulencia pre-electoral

Publicidad

“La humanidad de nuestraépoca, que tiene concienciade la realidad, lamenta unagran crisis de la vida políticapor la negación de valoreséticos, morales y la sobrade intereses bastardos”.Policarpo Cavero CombarrosEstos que experimentamos y podrá decirse que hasta los padecemos, son tiempos de arrebatos en donde los que pretenden ser candidatos a diversos puestos de elección popular tremolan pendones, alzan banderas falsas las más, para ya desde ahora cautivar a quienes iremos a las urnas el primero de julio venidero.En su decir y hacer no hay escrúpulos tanto que un ahora diputado, que escaló por un absurdo “dedazo” lo rechaza y presiona para que los nominados resulten luego de debate y consulta. Otro que no fue ni siquiera una vez, en su ejercicio como alcalde leonés al barrio más antiguo, El Coecillo, demanda que se utilice ya un procedimiento escuestológico; se apunta y reclama la silla del Palacio Municipal. “Cosas veredes, Sancho”, diría don Quijote.Todos en el ámbito nacional, le tiran a la piñata, con propuestas absurdas, sin programas claros y definidos pero lo que les importa es ya, desde ahora, engolosinar al pueblo. Así López Obrador se erige en un Zeus tonante y con sus rayos, si llega al poder máximo, promete ejecutar múltiples reformas a leyes y formas, sin considerar siquiera los otros poderes que, no lo dice pero se entiende, los hará de lado para erigirse como verdadero amo y señor, un dictador.Ricardo Anaya, quien se adelantó en el Frente, (PAN, PRD y MC) aprovecha los spots para exhibirse por lo que ha sido, sin enunciar siquiera, mínimamente, cuánto pretende hacer. El que haya saludado al Papa, ido a Estados Unidos de Norteamérica a dar palabras en favor de los migrantes o de visita a Canadá, que quiera mucho a su mujer y sus hijos, todo eso políticamente hablando es poco o nada. Le da un perfil de ser humano, pero como estadista el proceso nos deja a la espera de una personalidad siquiera en embrión.Por su parte al señor del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, como le falta “empaque” y no se ha podido “soltar”, en su favor los mercadólogos le sacaron ya parte de su árbol genealógico a efecto de que presuma lo que fueron sus antepasados relevantes. O sea que se nos quiere decir que en la sangre, en sus genes, porta una gran personalidad política a punto de dejar el cascarón. ¿Será?Lo grave de este proceso, que resulta a manera de finta para el escenario grande, por eso se denomina pre-campaña, está en que la danza, anuncios, promocionales y demás sale del dinero de los contribuyentes. Sí, del bolsillo de cuantos pagamos impuestos. Y nos empalma los decires, promesas, dardos unos contra otros para al fin de cuentas dejarnos la sensación de que somos aspirantes a la idiotez, porque nuestras neuronas no captan nada positivo. Sale un niño bailando, gracioso, insinuando que el movimiento es naranja...¿y qué más?De los independientes valdría la pena inquirir los que van en plan sincero y cuántos por vanidad o interés, digo esto en atención a que ninguno, ni Margarita, tienen la mínima posibilidad de lograr mayoría de votos. Luego entonces, si no hacen una maniobra a su tiempo, le prestarán invaluable servicio al grupo en el poder.Y esta parafernalia de los mensajes sin contenido no es nada, esperemos cuando venga la campaña en pleno, con sus acarreos, las tortas y regalos desde sombrillas hasta cachuchas, playeras, bolsas para el mandado, tarjetas con dinerito, todo eso y algo más con la efigie del candidato o candidata; quienes se pongan listos lograrán buena colección.A manera de simple anécdota les platico a mis lectores que cuando venía el relevo de Echeverría, en una imprenta importante de esta ciudad leonesa, les dijeron a los trabajadores decidieran los que aceptaran realizar un trabajo secreto durante ocho días, si salir para nada. Fue una cantidad enorme de carteles con la mejor image de Mario Moya Palencia. Como el señalado por el dedo fue López Portillo aquella publicidad resultó consumida por el fuego. ¿Quién perdió en esa etapa o aventura tanto dinero? Algún día se los contaré.De toda esta pre-campaña lo más lamentable es que quien fue gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el PRD, en el tiempo que se registró la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ahora pretende ser diputado federal, por el Frente, PAN, PRD y MC. Renunció en su tiempo a la investidura. No movió un dedo para que se esclarecieran los hechos pero ahora, sin escrúpulo ni chico o grande, los frentistas le despejaron el camino electoral. Las primeras protestas a la pretensión de ese cínico personaje, ya se manifestaron y lo seguro es que los cachazudos líderes frentistas que le despejaron el camino se toparán grupos de ciudadanos conscientes que rechazan semejante atrocidad política.Volvería a decir don Quijote: “Cosas veredes, Sancho”.