'Caótico' nuevo sistema de justicia en México, dice el Washington Post

desde hace poco más de un año. Citando a expertos y jueces, el rotativo habla de una "crisis" judicial y de una serie de deficiencias que afectan la aplicación de un esquema en el que el gobierno de Estados Unidos ha invertido muchos recursos.De acuerdo con el Post,, y una reforma que tenía por objetivo convertir a una policía "ineficiente" en investigadores profesionales; fortalecer la independencia judicial y dar más derechos a los acusados, para evitar por ejemplo confesiones bajo tortura, en la práctica ha sido un desastre.; los fiscales acusan a los jueces de liberar a los delincuentes; los jueces culpan a una policía mal entrenada yen la que trabajan en un país con altos índices de violencia.El juez José Ramón Cossío, juez de la Suprema Corte, señaló en entrevista con el diario estadounidense quePara Estados Unidos, indica el Post, el problema no es menor, considerando que ha contribuido con más depara equipar a las cortes, entrenar a la policía y al personal judicial.

Los jueces, destaca, exigen una precisión legal como la que hay en la cortes en Washington y Londres, cuando la policía no está entrenada para ello y tiene que trabajar en lugares que parecen, subraya, "zonas de guerra". Foto: Especial

Una de las grandes polémicas es la cantidad de acusados que están en las calle. El Post indica, citando a autoridades carcelarias mexicanas, que, en comparación con los 235 mil 900 que había antes de que entraran en vigor los cambios, en junio de 2016.Además de denunciar los riesgos que ello conlleva, muchos apuntan a los jueces por este hecho. Sin embargo, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez se quejó en entrevista con el Post de que muchos sospechosos quedan libres por errores cometidos por policías y fiscales pobremente entrenados, por errores de procedimiento cometidos por oficiales que no están acostumbrados a llenar reportes como los que ahora es necesario entregar.Los policías, indica el diario, tienen sus propias quejas., dijo al Post Fidel Moreno Robledo, jefe policial en Ocotlán, Jalisco. No sólo es la escasez de personal, afirmó, sino que bajo el nuevo sistema ya no pueden hacer cateos tan fácilmente, y hay que justificar cada acto, y que el "más mínimo error" en el papeleo puede traducirse en que "un criminal, un secuestrador, un asesino, salga libre". Eso sin contar con la violencia que la policía tiene que enfrentar cada día.

La escasez de personal y la falta de entrenamiento adecuado ponen en jaque a los elementos. Foto: Especial

Los jueces alegan que tampoco la tienen fácil y citan como ejemplo el que si bien antes trabajaban a puertas cerradas, en aras de una mayor transparencia, y en público, ante los sospechosos., dijo Rubio Gutiérrez al Post.El periódico pone como ejemplo el hallazgo, en Guadalajara, de un cuerpo descuartizado frente a una corte, con una advertencia: "Sigues tú". Todos estos problemas han llevado a algunos a plantear la posibilidad del sistema anterior. Sin embargo, funcionarios de procuración de justicia alertan contra cualquier retroceso y se mostraron confiados en que, a la larga, los cambios derivarán en investigaciones más rigurosas y en que las deficiencias terminarán.