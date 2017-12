Poste inclinado de la Comisión Federal de Electricidad preocupa a los habitantes

Publicidad

de Purísima del Rincón se dicen preocupados por la inclinación de uno de losde la Comisión Federal de(CFE) sobre la calle 5 de Mayo.El poste esta ubicado casi esquina con la calle Pípila, el cualcreen que puede generarse unya que cree puede llegar a caer debido a su inclinación.“Yo me acuerdo que antes no estaba a sí, no me di cuenta ya hasta que lo vi muy inclinado”, dijo doña Lupe.Otros comentaron que ahora tienen cuidado al pasar pues dicen que la tensión puede hacer que uno de los cables se rompa.“Ya no se puede inclinar más, pues la casa lo sostiene, pero hace que los cables se tensen y puedan terminar por reventarse”, afirmó Juan.Otros sólo señalan que se debe de dar solución pues los habitantes del lugar pueden llevarse un susto algún día.“Pues yo no paso mucho por ahí, pero sí es un riesgo que debe solucionarse”, comentó Alex de 25 años.Otros aseguran que esta anomalía contribuye a que por la zona constantemente falle el suministro de energía eléctrica, aunado con el viento fuertes o lluvia.“Cada que llueve o hace viento, la luz falla por mi calle, y a lo mejor esto (la inclinación) contribuye”, dijo Antonio, habitante de la calle Pípila.Por tal motivo, los ciudadanos purisimenses piden a la compañía que arregle el poste, ya que de seguir inclinándose puede causar un daño, pues de hecho el techo que lo sostiene también muestra deterioro.