Tianguistas reportan bajas ventas este fin de año

de Purísima del Rincón, reportanventas este fin de año, en comparación con el año pasado.Para los comerciantes es común ver desfilar durante estaa cientos de personas por los pasillos del “Super Tianguis el Triunfo”, ubicado sobre la calle Benito Juárez.Este tianguis que se instala cada jueves desde hace años ya es una tradición en la localidad, donde cada semana va una gran cantidad de personas que se acerca a adquirir lasComentaron que una de las temporadas fuertes de su año era precisamente la navideña, sin embargo aseguran que la cantidad de personas fue menor a la del año pasado.“Este año ha estado flojo, incluso he visto menos personas que otras semanas, no sé si sea por el frío o por falta de dinero”, aseguró Laura.Comerciantes aseguraron que es habitual que las mejores ventas se den poco antes del 24 de diciembre por la entrega de aguinaldos, reduciendo un poco para los última semana del año.“Pues cuando mejor venta tuve este año fue el 21, pero si fue menos que el año pasado, y este último jueves no llevo ni la mitad de lo que vendí hace ocho días”, aseguró Consuelo.