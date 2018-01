10 fotografías de animales con Síndrome de Down

Publicidad



* Cromosomas en humanos 46 (Es decir 23 pares).

* Cromosomas en perros: 78 (Es decir 39 pares).

* Cromosomas en gatos: 38 (Es decir 19 pares).

En las redes sociales se ha desatado una controversia por algunas fotografías que muestran a varios animales con características físicas parecidas a las de un ser humano con Síndrome de Down.Aquí te presentamos algunas de las más lindas y enternecedoras imágenes que te harán sonreír inevitablemente.Queremos contarte algunos datos importantes en cuanto al tema y así disipar cualquier duda que tengas al respecto.Lo que sí existe es es la TrisomíaEs la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide: es decir en lugar de un par homólogo de cromosomas, es un triplete (2n + 1 cromosomas).Esto provoca alteraciones en los seres vivos que presentan la trisomía en el caso de humanos, una trisomía en el cromosoma 21 causa Síndrome de Down.¿Se pueden dar casos de Síndrome de Down en animales?El comportamiento de los cromosomas interactúan, funcionan y se expresan de forma diferente en cada especie por lo tanto, si por alguna alteración genética se presenta la trisomía no necesariamente se le denomina síndrome de Down, pues esta definición tiene relación directa con la trisomía 21 específicamente en humanos.Así que si bien no se les denomina animales con Síndrome de Down, sí son animales que pueden parecer trisomía y presentar características morfológicas propias de este padecimiento.