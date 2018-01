Publicidad

(Eriovixia Gryffindori)Esta araña que fue encontrada en la India y se caracteriza por ser tan pequeña. Mide tan solo dos milímetros de largo, y llama la atención por su gran parecido al sombrero que utilizaban algunos personajes en la película de 'Harry Potter', protagonista de la saga. Además, se hace imposible de verla ya que se camufla entre las hojas secas y oscuras.(Eulophophyllum kirki)Mientras investigadores se dedicaban a buscar tarántulas y serpientes se encontraron con este saltamontes, que fue hallado al este de Malasia y se caracteriza porque los machos son de color verde y las hembras rosadas. Esta especie mide alrededor de 40 milímetros y se camuflan entre las hojas.La rata 'Gracilimus radix', proviene de la especie de la rata de agua Sulawesi y se alimenta de carne. Se encuentra ubicada en la isla de Sulawesi en Indonesia.(Milpiés Siphonorhinid)El gusano milpiés se considera que puede poseer hasta 750 piernas. Mide 20 milímetros de longitud y fue descubierto en el Parque Nacional Sequoia en California, Estados Unidos. Este gusano aún no ha roto el récord de las especies con más patas en el mundo, pero podría serlo, ya que esta especie continuamente agrega segmentos de cuerpo y piernas durante su vida.(Potamotrygon rex)En el gran río amazónico Tocantins en Brasil se halló esta nueva especie de mantarraya que puede pesar hasta 20 kilogramos. Según el International Institute for Species Exploration, se estima que esta especie está entre el 35 por ciento de 350 especies de este río que no están en ningún otro lugar del mundo. Por su patrón de colores amarillos sobre fondo negro y café esta especie se llevó el nombre de "rey".(Scolopendra cataracta)Esta nueva especie de ciempiés - con 20 pares de piernas y una extensión de 20 centímetros- es la primera especie que se conoce que puede entrar al agua y correr de la misma manera que lo hace en tierra. Su nombre científico 'cataracta' es la manera latina de nombrar a una catarata. Los científicos están sorprendidos por su adaptación para nada y bucear. Fue hallado en Laos, Tailandia y Vietnam.