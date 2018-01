Con ustedes ¡sir Ringo Starr!

Ringo Starr y Barry Gibb de los Bee Gees son nombrados Caballeros del Imperio Británico: https://t.co/HDx6Q93rNu pic.twitter.com/0uUZZAXRg8 — Rolling Stone México (@RollingStoneMX) December 31, 2017

El ex Beatle Ringo Starr y el único superviviente de la banda Bee Gees, Barry Gibb, van a estrenar el 2018 luciendo el título de sir. Los nombres de estos dos músicos legendarios y ya septuagenarios sobresalen en la lista de distinciones que la reina Isabel II concede con ocasión del nuevo año, y que incluye al actor Hugh Laurie, conocido para el gran público como el rostro televisivo del doctor House.Personajes destacados del mundo de las artes, la ciencia, el deporte o la política británica, junto a ciudadanos anónimos que trabajan al servicio de su comunidad, completan una nómina de 1.123 receptores de los honores reales. Pero entre todos ellos el gran protagonista de esta edición ha sido Richard Starkey (nombre real de Ringo Starr), cuyo nombramiento como caballero del Imperio Británico “se le debía desde hace tanto tiempo”, en palabras del afamado compositor Tim Rice., ha declarado el antiguo batería de los Beatles ante ese título de sir que le llega a los 77 años y dos décadas más tarde que a su compañero de grupo Paul McCartney. Con motivo de esa distinción el músico regresará al palacio de Buckingham por primera vez desde 1965, cuando los Fab Four recibieron la Orden del Imperio Británico (OBE) en pleno apogeo de su éxito. Cuatro años después, John Lenon devolvía la medalla para protestar por el apoyo británico a la intervención de EE.UU. en Vietnam.El futuro sir Ringo ha sido considerado no sólo como parte integrante de una banda mítica -que se disolvió en 1970-, sino también por su implicación en la lucha contra el Sida y contra la pobreza y exclusión social. Starr fue el último en incorporarse al famoso cuarteto, y el miembro cuya estrella brilló menos frente al genio de Lenon, la personalidad de McCartney y el enigma que fue George Harrison. Pero sin él los Beatles nunca hubieran sido los Beatles, como ha querido subrayar sir Paul en su mensaje de año nuevo:Otra gran figura de la música popular, el compositor, cantante y desde ahora sir Barry Gibb, ha convertido la distinción otorgada por la soberana en un homensaje a sus dos hermanos, los desaparecidos Maurice y Robin, junto a los que fundó los Bee Gees. Británico de nacimiento aunque formado en Australia, Gibb, de 71 años, fue el vocalista de una banda familiar que arrasó en el panorama musical de los 70´con su álbum Saturday Night Fever y que, en el conjunto de su carrera, vendió más de 45 millones de discos.Entre los nombres más populares que integran la lista de honores aparecen los de los intérpretes Hugh Laurie y el veterano James Cosmo (conocido de los televidentes por su papel de Jeor Mormont en la serie Juego de Tronos). También la bailarina reclicada en juez de la versión británica de Ven a Bailar, Darcey Burrell, nombrada dama del Imperio, o el político liberaldemócrata Nick Clegg. El que fue durante cinco años número dos del gobierno ha recibido el título de sir, lo que convierte a su mujer, la española Miriam González Durante, en una lady.