Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La que sería para Madonna una publicación para celebrar la llegada del 2018, se convirtió en una imagen muy criticada.En las últimas horas del 2017, la cantante estadounidense compartió en su red social de Instagram una imagen acompañada de su hija Lourdes León.Ambas lucían sensuales en sus atuendos pero eso no importó porque lo que más llamó la atención, y las críticas, fueron los vellos en las axilas de la joven de 21 años.Es sabido que la primogénita de la ‘bad girl’ está en contra de la depilación. Le gusta verse al natural para reivindicar que las mujeres no tienen por qué estar sin vello si no lo quieren.A muchas personas no les pareció el ‘detalle’ de la vellosidad porque la calificaron de sucia y desprolija. Algunos hasta la invitaron a usar agua y jabón o de plano, usar un rastrillo.Comentarios a favor y en contra, así como más de 288 mil likes logró la publicación.La cantante compartió también otras imágenes acompañada de sus hijos.