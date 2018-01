Liverpool vence en los minutos finales al Burnley

Publicidad



"(Fue) un fanástico final para el partido", consideró Klopp



"Hoy no fue posible jugar brillantemente pero fue un partido abierto", continuó el alemán

El Liverpool venció sobre el final 2-1 hoy al Burnley, en la vigésimo segunda jornada de la Liga inglesa de fútbol, y puso presión al Manchester United, que juega más tarde pero al que por ahora ya igualó en puntos.El equipo de Jürgen Klopp se fue arriba a los 61', a través de Sadio Mane. El local, sin embargo, igualó a tres minutos del final con tanto de Johann Berg Gudmundsson.El encuentro parecía condenado al empate, pero el defensor Ragnar Klavan firmó la victoria para el conjunto "red"."Este es uno de los lugares más difíciles para jugar en toda la temporada. Estoy realmente contento. No fue un fútbol fantástico pero sí una fantástica actitud"."Tuvimos un enorme revés con el empate (del Burnley) pero lo dimos vuelta nuevamente, hemos hecho eso muy seguido este año", consideró el estratega.El resultado deja al Liverpool con 44 puntos, los mismos que el Manchester United, que más tarde enfrentará al Everton buscando una victoria que le permita tomar distancia.Para el encuentro, Klopp no alineó a Mohamed Salah y a Philippe Coutinho.En vez de ellos, estaba Mane, que tomó un balón al borde del área, se dio vuelta y disparó al ángulo del arco rival pasada la hora de partido.El gol, de bello y contundente, parecía haber sentenciado el asunto.Gudmundsson no lo creyó así, y tras un primer cabezazo, se lanzó él mismo de cabeza para marcar el empate y desatar la euforia en el estadio Turf Moor.Pero Klavan, de un modo similar, pescando un balón en el segundo palo, se encargó de decretar el 2-1 cuando el reloj marcaba el cuarto minuto de adición.En otros partidos, el Newcastle derrotó 1-0 al Stoke con un solitario gol de Ayoze Perez que permite a los de Rafael Benítez alejarse de la zona del descenso.Riyad Mahrez, Islam Slimani y Marc Albrighton, en tanto, marcaron los goles de la victoria 3-0 del Leicester, bien consolidado en el octavo lugar, ante el Huddersfield.Más temprano, el Brighton y el Bournemouth habían empatado 2-2. El Brighton abrió temprano el marcador, a los 5', con Anthony Knockaert, pero Steve Cook empató pasada la media hora para la visita.Glenn Murray, ya a los 48', volvió a poner arriba al local, que vio su ventaja desaparecer cuando Callum Wilson, a once minutos del final, decretó la igualdad definitiva.