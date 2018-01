Real Madrid iría por Hazard

Publicidad

De acuerdo al diario británico The Sun, el Real Madrid habría lanzado una oferta por el delantero del Chelsea, Eden Hazard.La cifra estaría rondando los 135 millones de euros y el jugador estaría de acuerdo con salir de los Blues, ya que no ha renovado su contrato con el club.Hace un par de días, el padre del futbolista confirmó que el astro de Bélgica no tenía intenciones de seguir en Stamford Bridge."Eden ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien", mencionó Thierry Hazard, padre del futbolista, a prensa de Bélgica.