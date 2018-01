¡Bienvenido 2018!

Publicidad

Hoy, los hidalguenses amanecemos a un año nuevo con una mirada de esperanza, que nos inyecta la fuerza para enfrentar este nuevo ciclo, siempre de manera optimista como lo hemos sabido hacer en esta tierra aguantadora.Acompañamos nuestra fiesta de alumbramiento de un año nuevo con la música de la banda en la huasteca, con el trío en las sierras, el altiplano, como con mariachis, grupos guapachosos en el resto, porque Hidalgo no ha dejado de ser alegre.El empobrecimiento en nuestro campo siempre se ha sorteado de manera casi milagrosa por la entereza y honestidad de hombres y mujeres, que desde muy temprano saben que deben trabajar jornales de más de doce horas para alcanzar el fruto de esa tierra pobre de fertilizantes, apoyos y agua.A la par de esas actividades que aminoran la esperanza en las zonas rurales, se inyecta otras actividades productivas como el comercio que entre gritos y música, se desplaza en grandes tianguis y mercados por todo el territorio hidalguense dando vida económica con mercancía tan diversa como hasta inexplicable en algunos casos.Las sonrisas de nuestros niños se rejuvenecen en la esperanza del saber que regresará a las aulas, a la educación brindada por muchos maestros que traen puesta la camiseta no de partidos o sindicatos, sino de ese nacionalismo formativo que mediante la educación provoca revoluciones.Entramos al 2018 con el mejor de los propósitos y AM Hidalgo refrenda su compromiso de sumarse al crecimiento y fortalecimiento de una sociedad informada que le permita alcanzar ese desarrollo negado.No perdamos la frescura de esa sonrisa arrancada de manera espontánea por el éxito de estudiantes en el extranjero; de esos productores que muestran jitomates, maíces o frijoles a manos llenas; de los cultivos de peces; de la afluencia de zonas turísticas, en fin del esfuerzo común de los hidalguenses.En 2018 enfrentaremos elecciones, que ojalá estén cargadas de civilidad y la ambición de los políticos no rompa esta dinámica de trabajo que mucho cuesta mantener en todos los frentes.Y en AM Hidalgo, no tenemos más que enviarles un abrazo y nuestro sentido agradecimiento por la buena acogida que nos ha dado en estos dos meses y esperamos, cautivar su interés con nuevos temas y dinámicas que pondremos en marcha este año.Felices fiestas y ¡bienvenido 2018!